Месси вернулся в сборную и проиграл Венесуэле. Аргентина опять ни о чем

Источник: Спорт-Экспресс

256 дней ожидания

Аргентина ждала возвращения своего короля 256 дней. Такой большой паузы в международной карьере Лионеля Месси не было никогда — даже после того, как он в сердцах объявил об уходе из сборной после второго за два года поражения в финале Кубка Америки-2016. Тогда он вернулся спасать бело-голубую сборную от оглушительного фиаско и вывел ее на мировое первенство хет-триком в ворота Эквадора (3:1). Сейчас Лео просто брал паузу, но все равно его приезд в национальную команду стал событием вселенского масштаба.

Естественно, Месси доверили презентовать новую форму, в которой аргентинцы выступят летом на Кубке Америки. Капитан был нарасхват несколько дней назад, осчастливив дежуривших у отеля в ожидании окончания тренировки коллекционеров автографов.

А Твиттер сборной представил шикарный ролик к возвращению капитана, в котором появился даже Папа Римский Фрациск — аргентинец и, естественно, большой поклонник футбола. В Южной Америке обожают историю любимой команды Франциска «Сан-Лоренсо», которая вскоре после вступления своего самого знаменитого болельщика в должность главы католической церкви впервые в истории выиграла Кубок Либертадорес.

Новый тренер и новая сборная

В той победе усмотрели помощь свыше. Пожалуй, только она сделает нынешнюю Аргентину претендентом на победу в Кубке Америки. Ведь именно ради этого Месси вернулся. Выиграв все, что можно на клубном уровне, великий мастер не хочет прощаться со сборной, ограничившись победой на молодежном первенстве мира-2005 и Олимпиаде-2008. Лео нужен сборной и болельщикам, посвятившим своему кумиру массу трогательных плакатов на трибунах мадридского стадиона «Ваньда Метрополитано». Вот только это совсем не та команда, с которой капитан играл в финалах планетарного и трех континентальных первенств.

Тезка Месси — Лионель Скалони — строит новую команду, и далеко не факт, что ему хватит времени, чтобы слепить к июню крепкий коллектив. Пока 40-летний специалист активно экспериментирует и, начиная с августа, провел максимально возможное число матчей. Для начала тренер размялся на Гватемале (3:0) и Ираке (4:0). В паузе между этим играми разошелся миром с Колумбией (0:0), после чего проиграл самому принципиальному сопернику Бразилии (0:1), а завершил год двумя ноябрьскими победами над Мексикой (2:0, 2:0).

Месси и Дибала опять не сыграны?

Игра с Венесуэлой стала седьмой по счету, и снова у Аргентины не собрался оптимальный состав. Вне игры остался Икарди, а Ди Мария приехал в расположение команды с травмой. Казалось, вот тебе повод попробовать связку Месси — Дибала, однако Скалони получил в наследство от предшественников еще и универсальную отговорку на эту тему. На предматчевой пресс-конференции тренер заявил, что им еще надо сыграться, но пока до этого далеко. Когда об этом в разгар отбора на ЧМ-2018 твердил Хорхе Сампаоли, можно было увидеть логику, но что мешало начать процесс сыгрывания сейчас — в рядовой товарищеской встрече? Тем более, в пятницу партнерами Месси в атаке стали превращающийся в ударного форварда сборной Лаутаро Мартинес и недавно сменивший «Ривер Плейт» на MLS Пити Мартинес.

Этой тройке до идеальных взаимодействий тоже далеко. С Агуэро и Ди Марией будет явно интереснее, но пока это только мечты. Между тем, эксперименты Скалони продолжились. По сравнению с предыдущей игрой в стартовом составе сменилось восемь человек. Схему нового тренера можно рассматривать и как 3−4−3, и, что ближе к истине, 5−2−3, ведь на флангах играют классические защитники Тальяфико и Монтинель. Соответственно центральная ось в средней линии была доверена экс-зенитовцу Паредесу и Ло Сельсо.

Последний записал на свой счет классную голевую передачу на ход Лаутаро Мартинесу, хотя большую часть работы в комбинации проделал разогнавший атаку из глубины Месси. Самому же Лео не позволил отличиться венесуэльский голкипер Фариньес.

После матча в некоторых комментариях проскочила мысль, что Аргентина просто не реализовала свои шансы. По факту же соперник был лучше именно как команда. Не зря наставник венесуэльцев Рафаэль Дудамель сказал о борьбе за уважение к своим игрокам и сборной. Гол Рондона, воспользовавшегося грубой ошибкой защитников, и шикарный дальний удар Мурильо получились абсолютно логичными, а пенальти Жозефа Мартинеса — историческим. Венесуэла никогда не забивала аргентинцам три мяча и победила их лишь второй раз в истории.

И ради этого Месси возвращался?! Когда Скалони говорил о том, что надо было весь матч провести, как второй тайм, а форвард Бенедетто уверял, что лучше проиграть сейчас, чем на Кубке Америки, это выглядело жалкими оправданиями. Еще тренер сказал, что пятничная игра должна была показать, как футболисты взаимодействуют с Месси, и произнес банальные слова о том, что сборная не должна зависеть от одного игрока. Но реальная проблема в том, что без Лео и других звезд Аргентина не выглядит топ-командой. А эксперименты продолжатся в очередном товарищеском матче с Марокко 26 марта уже без капитана. По официальной версии — в связи с травмой, но, по слухам, возвращение Месси в «Барселону» планировалось заранее.