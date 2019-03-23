Месси вернулся в сборную и проиграл Венесуэле. Аргентина опять ни о чем
Нападающий «Барселоны» провел первый после ЧМ-2018 матч за национальную команду.
Нападающий «Барселоны» провел первый после ЧМ-2018 матч за национальную команду.
Аргентина ждала возвращения своего короля 256 дней. Такой большой паузы в международной карьере Лионеля Месси не было никогда — даже после того, как он в сердцах объявил об уходе из сборной после второго за два года поражения в финале Кубка Америки-2016. Тогда он вернулся спасать
Естественно, Месси доверили презентовать новую форму, в которой аргентинцы выступят летом на Кубке Америки. Капитан был нарасхват несколько дней назад, осчастливив дежуривших у отеля в ожидании окончания тренировки коллекционеров автографов.
А Твиттер сборной представил шикарный ролик к возвращению капитана, в котором появился даже Папа Римский Фрациск — аргентинец и, естественно, большой поклонник футбола. В Южной Америке обожают историю любимой команды Франциска «Сан-Лоренсо», которая вскоре после вступления своего самого знаменитого болельщика в должность главы католической церкви впервые в истории выиграла Кубок Либертадорес.
В той победе усмотрели помощь свыше. Пожалуй, только она сделает нынешнюю Аргентину претендентом на победу в Кубке Америки. Ведь именно ради этого Месси вернулся. Выиграв все, что можно на клубном уровне, великий мастер не хочет прощаться со сборной, ограничившись победой на молодежном первенстве мира-2005 и Олимпиаде-2008. Лео нужен сборной и болельщикам, посвятившим своему кумиру массу трогательных плакатов на трибунах мадридского стадиона «Ваньда Метрополитано». Вот только это совсем не та команда, с которой капитан играл в финалах планетарного и трех континентальных первенств.
Тезка Месси — Лионель Скалони — строит новую команду, и далеко не факт, что ему хватит времени, чтобы слепить к июню крепкий коллектив. Пока 40-летний специалист активно экспериментирует и, начиная с августа, провел максимально возможное число матчей. Для начала тренер размялся на Гватемале (3:0) и Ираке (4:0). В паузе между этим играми разошелся миром с Колумбией (0:0), после чего проиграл самому принципиальному сопернику Бразилии (0:1), а завершил год двумя ноябрьскими победами над Мексикой (2:0, 2:0).
Игра с Венесуэлой стала седьмой по счету, и снова у Аргентины не собрался оптимальный состав. Вне игры остался Икарди, а Ди Мария приехал в расположение команды с травмой. Казалось, вот тебе повод попробовать связку Месси — Дибала, однако Скалони получил в наследство от предшественников еще и универсальную отговорку на эту тему. На предматчевой
Этой тройке до идеальных взаимодействий тоже далеко. С Агуэро и Ди Марией будет явно интереснее, но пока это только мечты. Между тем, эксперименты Скалони продолжились. По сравнению с предыдущей игрой в стартовом составе сменилось восемь человек. Схему нового тренера можно рассматривать и как 3−4−3, и, что ближе к истине, 5−2−3, ведь на флангах играют классические защитники Тальяфико и Монтинель. Соответственно центральная ось в средней линии была доверена
Последний записал на свой счет классную голевую передачу на ход Лаутаро Мартинесу, хотя большую часть работы в комбинации проделал разогнавший атаку из глубины Месси. Самому же Лео не позволил отличиться венесуэльский голкипер Фариньес.
После матча в некоторых комментариях проскочила мысль, что Аргентина просто не реализовала свои шансы. По факту же соперник был лучше именно как команда. Не зря наставник венесуэльцев Рафаэль Дудамель сказал о борьбе за уважение к своим игрокам и сборной. Гол Рондона, воспользовавшегося грубой ошибкой защитников, и шикарный дальний удар Мурильо получились абсолютно логичными, а пенальти Жозефа Мартинеса — историческим. Венесуэла никогда не забивала аргентинцам три мяча и победила их лишь второй раз в истории.
И ради этого Месси возвращался?! Когда Скалони говорил о том, что надо было весь матч провести, как второй тайм, а форвард Бенедетто уверял, что лучше проиграть сейчас, чем на Кубке Америки, это выглядело жалкими оправданиями. Еще тренер сказал, что пятничная игра должна была показать, как футболисты взаимодействуют с Месси, и произнес банальные слова о том, что сборная не должна зависеть от одного игрока. Но реальная проблема в том, что без Лео и других звезд Аргентина не выглядит
Аргентина — Венесуэла.
|Лионель Скалони
|Рафаэль Дудамель
|Лаутаро Мартинес
|59′
|Хосе Саломон Рондон
|6′
|Джон Мурильо
|44′
|Джозеф Мартинес
|76′
|1
|Франко Армани
|1
|Вуйлькер Фариньес
|3
|Николас Тальяфико
|2
|Микель Вильянуэва
33′
|24
|Гонсало Монтиэль
|3
|Йордан Осорио
63′
|29
|Хуан Фойт
44′
|16
|Роберто Росалес
|5
|Леандро Паредес
|20
|Рональд Эрнандес
47′
|10
|Лионель Месси
|5
|Хуниор Морено
|2
|Габриэль Меркадо
45′
|8
|Томас Ринкон
82′
|4
|Вальтер Каннеманн
|18
|Янхель Эррера
64′
|14
|Лисандро Мартинес
45′
|10
|Еферсон Сотельдо
|25
|Доминго Бланко
|11
|Дарвин Мачис
79′
|18
|Гонсало Мартинес
45′
|7
|Хуанпи Аньор
87′
|27
|Матиас Суарес
|15
|Джон Мурильо
89′
|20
|Джовани Ло Сельсо
54′78′
|26
|Хан Уртадо
|7
|Роберто Перейра
|23
|Хосе Саломон Рондон
56′72′
|22
|Лаутаро Мартинес
70′
|17
|Джозеф Мартинес
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)