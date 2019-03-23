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10:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси вернулся в сборную и проиграл Венесуэле. Аргентина опять ни о чем

Нападающий «Барселоны» провел первый после ЧМ-2018 матч за национальную команду.

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Источник: Спорт-Экспресс

256 дней ожидания

Аргентина ждала возвращения своего короля 256 дней. Такой большой паузы в международной карьере Лионеля Месси не было никогда — даже после того, как он в сердцах объявил об уходе из сборной после второго за два года поражения в финале Кубка Америки-2016. Тогда он вернулся спасать бело-голубую сборную от оглушительного фиаско и вывел ее на мировое первенство хет-триком в ворота Эквадора (3:1). Сейчас Лео просто брал паузу, но все равно его приезд в национальную команду стал событием вселенского масштаба.

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Естественно, Месси доверили презентовать новую форму, в которой аргентинцы выступят летом на Кубке Америки. Капитан был нарасхват несколько дней назад, осчастливив дежуривших у отеля в ожидании окончания тренировки коллекционеров автографов.

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А Твиттер сборной представил шикарный ролик к возвращению капитана, в котором появился даже Папа Римский Фрациск — аргентинец и, естественно, большой поклонник футбола. В Южной Америке обожают историю любимой команды Франциска «Сан-Лоренсо», которая вскоре после вступления своего самого знаменитого болельщика в должность главы католической церкви впервые в истории выиграла Кубок Либертадорес.

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Новый тренер и новая сборная

В той победе усмотрели помощь свыше. Пожалуй, только она сделает нынешнюю Аргентину претендентом на победу в Кубке Америки. Ведь именно ради этого Месси вернулся. Выиграв все, что можно на клубном уровне, великий мастер не хочет прощаться со сборной, ограничившись победой на молодежном первенстве мира-2005 и Олимпиаде-2008. Лео нужен сборной и болельщикам, посвятившим своему кумиру массу трогательных плакатов на трибунах мадридского стадиона «Ваньда Метрополитано». Вот только это совсем не та команда, с которой капитан играл в финалах планетарного и трех континентальных первенств.

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Тезка Месси — Лионель Скалони — строит новую команду, и далеко не факт, что ему хватит времени, чтобы слепить к июню крепкий коллектив. Пока 40-летний специалист активно экспериментирует и, начиная с августа, провел максимально возможное число матчей. Для начала тренер размялся на Гватемале (3:0) и Ираке (4:0). В паузе между этим играми разошелся миром с Колумбией (0:0), после чего проиграл самому принципиальному сопернику Бразилии (0:1), а завершил год двумя ноябрьскими победами над Мексикой (2:0, 2:0).

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Месси и Дибала опять не сыграны?

Игра с Венесуэлой стала седьмой по счету, и снова у Аргентины не собрался оптимальный состав. Вне игры остался Икарди, а Ди Мария приехал в расположение команды с травмой. Казалось, вот тебе повод попробовать связку Месси — Дибала, однако Скалони получил в наследство от предшественников еще и универсальную отговорку на эту тему. На предматчевой пресс-конференции тренер заявил, что им еще надо сыграться, но пока до этого далеко. Когда об этом в разгар отбора на ЧМ-2018 твердил Хорхе Сампаоли, можно было увидеть логику, но что мешало начать процесс сыгрывания сейчас — в рядовой товарищеской встрече? Тем более, в пятницу партнерами Месси в атаке стали превращающийся в ударного форварда сборной Лаутаро Мартинес и недавно сменивший «Ривер Плейт» на MLS Пити Мартинес.

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Этой тройке до идеальных взаимодействий тоже далеко. С Агуэро и Ди Марией будет явно интереснее, но пока это только мечты. Между тем, эксперименты Скалони продолжились. По сравнению с предыдущей игрой в стартовом составе сменилось восемь человек. Схему нового тренера можно рассматривать и как 3−4−3, и, что ближе к истине, 5−2−3, ведь на флангах играют классические защитники Тальяфико и Монтинель. Соответственно центральная ось в средней линии была доверена экс-зенитовцу Паредесу и Ло Сельсо.

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Последний записал на свой счет классную голевую передачу на ход Лаутаро Мартинесу, хотя большую часть работы в комбинации проделал разогнавший атаку из глубины Месси. Самому же Лео не позволил отличиться венесуэльский голкипер Фариньес.

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После матча в некоторых комментариях проскочила мысль, что Аргентина просто не реализовала свои шансы. По факту же соперник был лучше именно как команда. Не зря наставник венесуэльцев Рафаэль Дудамель сказал о борьбе за уважение к своим игрокам и сборной. Гол Рондона, воспользовавшегося грубой ошибкой защитников, и шикарный дальний удар Мурильо получились абсолютно логичными, а пенальти Жозефа Мартинеса — историческим. Венесуэла никогда не забивала аргентинцам три мяча и победила их лишь второй раз в истории.

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И ради этого Месси возвращался?! Когда Скалони говорил о том, что надо было весь матч провести, как второй тайм, а форвард Бенедетто уверял, что лучше проиграть сейчас, чем на Кубке Америки, это выглядело жалкими оправданиями. Еще тренер сказал, что пятничная игра должна была показать, как футболисты взаимодействуют с Месси, и произнес банальные слова о том, что сборная не должна зависеть от одного игрока. Но реальная проблема в том, что без Лео и других звезд Аргентина не выглядит топ-командой. А эксперименты продолжатся в очередном товарищеском матче с Марокко 26 марта уже без капитана. По официальной версии — в связи с травмой, но, по слухам, возвращение Месси в «Барселону» планировалось заранее.

Аргентина — Венесуэла.

Аргентина
1:3
Первый тайм: 0:2
Венесуэла
Футбол, Товарищеские матчи, 22.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Лионель СкалониРафаэль Дудамель
Голы
Лаутаро Мартинес59′
Хосе Саломон Рондон6′
Джон Мурильо44′
Джозеф Мартинес76′
Составы команд
1Франко Армани
1Вуйлькер Фариньес
3Николас Тальяфико
2Микель Вильянуэва
33′
24Гонсало Монтиэль
3Йордан Осорио
63′
29Хуан Фойт
44′
16Роберто Росалес
5Леандро Паредес
20Рональд Эрнандес
47′
10Лионель Месси
5Хуниор Морено
2Габриэль Меркадо
45′
8Томас Ринкон
82′
4Вальтер Каннеманн
18Янхель Эррера
64′
14Лисандро Мартинес
45′
10Еферсон Сотельдо
25Доминго Бланко
11Дарвин Мачис
79′
18Гонсало Мартинес
45′
7Хуанпи Аньор
87′
27Матиас Суарес
15Джон Мурильо
89′
20Джовани Ло Сельсо
54′78′
26Хан Уртадо
7Роберто Перейра
23Хосе Саломон Рондон
56′72′
22Лаутаро Мартинес
70′
17Джозеф Мартинес
9Дарио Исмаэль Бенедетто
Статистика
2Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)7
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
14Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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