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11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Р. Хименеса, Морено и Лосано принесли Мексике победу над Чили

Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла национальную команду Чили — 3:1.

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Встреча состоялась в Сан-Диего (США).

Первый тайм вышел безголевым, а в начале второго мексиканцы за 13 минут провели три результативные атаки. На 52-й минуте с пенальти отличился форвард «Бенфики» Рауль Хименес. Вскоре с передачи Андреса Гуардадо забил защитник «Реал Сосьедада» Эктор Морено. Полузащитник ПСВ Ирвин Лосано сделал счёт разгромным, результативная передача в активе Родольфо Писарро. Гол престижа на счету Николаса Кастильо.

27 марта сборная Мексики проведёт товарищеский матч с командой Парагвая. Встреча состоится в Санта-Кларе (США) на стадионе «Левайс». В этот же день чилийцы сыграют с американцами. Матч пройдёт в Хьюстоне на арене BBVA Compass.

Мексика
3:1
Первый тайм: 0:0
Чили
Футбол, Товарищеские матчи, 23.03.2019, 05:15 (МСК UTC+3)San Diego County Credit Union Stadium
Главные тренеры
Херардо МартиноРейнальдо Руэда
Голы
Рауль Хименес52′
Николас Кастильо69′
Эктор Морено64′
Ирвинг Лосано65′
Составы команд
13Гильермо Очоа
1Габриэль Ариас
3Карлос Сальседо
4Маурисио Исла
61′
4Эдсон Альварес
6Гильермо Марипан
15Эктор Морено
17Гари Медель
28Луис Родригес Аланис
8Артуро Видаль
23Хесус Гальярдо
13Эрик Пульгар
8Карлос Альберто Родригес
90′
20Чарльз Арангис
89′
19Мигель Лаюн
9Николас Кастильо
18Андрес Гуардадо
13′75′
2Эухенио Мена
72′
25Эрик Гутьеррес
15Оскар Опасо
20Родольфо Писарро
57′84′
16Пабло Эрнандес
76′
10Луис Монтес
11Филипе Мора
9Рауль Хименес
75′
25Иван Моралес
72′
14Хавьер Эрнандес
18Гонсало Хара
22Ирвинг Лосано
29′82′
29Диего Лайнес
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)11
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы14
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяТед Анкел(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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