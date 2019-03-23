Голы Р. Хименеса, Морено и Лосано принесли Мексике победу над Чили
Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла национальную команду Чили — 3:1.
Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла национальную команду Чили — 3:1.
Встреча состоялась в
Первый тайм вышел безголевым, а в начале второго мексиканцы за 13 минут провели три результативные атаки. На 52-й минуте с пенальти отличился форвард «Бенфики» Рауль Хименес. Вскоре с передачи Андреса Гуардадо забил защитник «Реал Сосьедада» Эктор Морено. Полузащитник ПСВ Ирвин Лосано сделал счёт разгромным, результативная передача в активе Родольфо Писарро. Гол престижа на счету Николаса Кастильо.
27 марта сборная Мексики проведёт товарищеский матч с командой Парагвая. Встреча состоится в
|Херардо Мартино
|Рейнальдо Руэда
|Рауль Хименес
|52′
|Николас Кастильо
|69′
|Эктор Морено
|64′
|Ирвинг Лосано
|65′
|13
|Гильермо Очоа
|1
|Габриэль Ариас
|3
|Карлос Сальседо
|4
|Маурисио Исла
61′
|4
|Эдсон Альварес
|6
|Гильермо Марипан
|15
|Эктор Морено
|17
|Гари Медель
|28
|Луис Родригес Аланис
|8
|Артуро Видаль
|23
|Хесус Гальярдо
|13
|Эрик Пульгар
|8
|Карлос Альберто Родригес
90′
|20
|Чарльз Арангис
89′
|19
|Мигель Лаюн
|9
|Николас Кастильо
|18
|Андрес Гуардадо
13′75′
|2
|Эухенио Мена
72′
|25
|Эрик Гутьеррес
|15
|Оскар Опасо
|20
|Родольфо Писарро
57′84′
|16
|Пабло Эрнандес
76′
|10
|Луис Монтес
|11
|Филипе Мора
|9
|Рауль Хименес
75′
|25
|Иван Моралес
72′
|14
|Хавьер Эрнандес
|18
|Гонсало Хара
|22
|Ирвинг Лосано
29′82′
|29
|Диего Лайнес
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Тед Анкел(США)