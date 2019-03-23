Голы Р. Хименеса, Морено и Лосано принесли Мексике победу над Чили

Первый тайм вышел безголевым, а в начале второго мексиканцы за 13 минут провели три результативные атаки. На 52-й минуте с пенальти отличился форвард «Бенфики» Рауль Хименес. Вскоре с передачи Андреса Гуардадо забил защитник «Реал Сосьедада» Эктор Морено. Полузащитник ПСВ Ирвин Лосано сделал счёт разгромным, результативная передача в активе Родольфо Писарро. Гол престижа на счету Николаса Кастильо.