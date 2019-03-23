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12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси пропустит матч со сборной Марокко из-за повреждения

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участие в товарищеском матче с национальной командой Венесуэлы из-за травмы, сообщает пресс-служба аргентинской сборной в «Твиттере».

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Источник: AP 2019

Аргентинский форвард испытывает проблемы в паховой области. Также матч с Марокко пропустит полузащитник Гонсало Мартинес, у которого выявлено мышечное повреждение.

Напомним, накануне сборная Аргентины проиграла национальной команде Венесуэлы в товарищеском матче со счётом 1:3. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Эта игра стала первой для Месси за сборную после чемпионата мира—2018.

Товарищеский матч Марокко — Аргентина состоится во вторник, 26 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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