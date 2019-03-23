Месси пропустит матч со сборной Марокко из-за повреждения

Аргентинский форвард испытывает проблемы в паховой области. Также матч с Марокко пропустит полузащитник Гонсало Мартинес, у которого выявлено мышечное повреждение.

Напомним, накануне сборная Аргентины проиграла национальной команде Венесуэлы в товарищеском матче со счётом 1:3. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Эта игра стала первой для Месси за сборную после чемпионата мира—2018.