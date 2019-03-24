Юношеская сборная Беларуси (U-17) сыграла вничью со сверстниками из Словении

Словения (U-17) — Беларусь (U-17) — 1:1
Голы: 1:0 — Панич (31). 1:1 — Шестюк (78).
В параллельном матче команды Германии и Исландии не выявили победителя — 3:3. Напомним, в поединке первого тура белорусы сыграли вничью с немцами (1:1), а словенцы уступили исландцам (1:2).
Группа 4: Исландия — 4 очка (2 матча), Германия — 4 (2), Беларусь — 2 (2), Словения — 1 (2).
Для выхода в финальную стадию ЧЕ-2020 белорусам необходима победа в поединке с исландцами. Этот матч состоится 26 октября и стартует в 14.00.
В элитном раунде выступают 32 команды, разделенные на 8 групп: 1-я — Италия, Австрия, Румыния, Турция; 2-я — Голландия, Чехия, Израиль, Северная Ирландия; 3-я — Англия, Дания, Хорватия, Швейцария; 4-я — Германия, Словения, Исландия, Беларусь; 5-я — Испания, Украина, Косово, Греция; 6-я — Португалия, Россия, Польша, Шотландия; 7-я — Бельгия, Венгрия, Норвегия, Босния и Герцеговина; 8-я — Словакия, Франция, Швеция, Сербия. Победители групп, а также семь лучших из восьми команд, занявших вторые места, получат путевки в финальный турнир, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.