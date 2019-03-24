Юношеская сборная Беларуси (U-17) сыграла вничью со сверстниками из Словении

Словения (U-17) — Беларусь (U-17) — 1:1

Голы: 1:0 — Панич (31). 1:1 — Шестюк (78).

В параллельном матче команды Германии и Исландии не выявили победителя — 3:3. Напомним, в поединке первого тура белорусы сыграли вничью с немцами (1:1), а словенцы уступили исландцам (1:2).

Группа 4: Исландия — 4 очка (2 матча), Германия — 4 (2), Беларусь — 2 (2), Словения — 1 (2).

Для выхода в финальную стадию ЧЕ-2020 белорусам необходима победа в поединке с исландцами. Этот матч состоится 26 октября и стартует в 14.00.