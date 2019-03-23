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23 марта, источник: Чемпионат.com

Ван Дейк: Германия переживает не лучший период, но у них отличные игроки

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы со сборной Германии, который состоится завтра, 24 марта.

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«В настоящий момент сборная Германии находится не в самом лучшем состоянии, переживает не лучший период. Но не нужно забывать, что у них отличные игроки. Это сборная с отличными, качественными игроками, нельзя забывать об этом.

Наша сборная очень дружна, мы стоим друг за друга, активно работаем ради друг друга. Думаю, это очень важно в команде. Мы хотим выкладываться на поле, — приводит слова ван Дейка Sky Sport.

Сборная Нидерландов в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020 группы C разгромила Беларусь (4:0). Сборная Германии ещё не провела ни одного матча на турнире.

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