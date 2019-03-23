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22:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия U17 разгромила Шотландию и возглавила группу 6 элитного раунда Евро-2019

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч элитного раунда чемпионата Европы — 2019 U17 с командой Шотландии.

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Встреча состоялась в Пейсли на стадионе «Сент-Миррен Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу российских футболистов.

Автором первого гола стал полузащитник Вадим Конюхов, отличившийся на 24-й минуте. До перерыва преимущество России увеличил нападающий Андрей Савинов. На 71-й минуте форвард Егор Шаповалов отправил третий мяч в ворота шотландской сборной.

Турнирная таблица группы 6 после 2-го тура

1. Россия — 6 очков
2. Португалия — 6
3. Польша — 0
4. Шотландия — 0.

В 3-м туре сборная России встретится с португальцами. Матч состоится в Гриноке на стадионе «Каппилоу Парк» 26 марта и начнётся в 20:00 мск.

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