Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла второй подряд матч на турнире в Турции

Источник: kff.kz

Соперником казахстанских футболистов были сверстники из Украины. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Стоит отметить, что в первом матче сборная Казахстана сыграла вничью с Латвией — 1:1, а затем проиграла Эстонии — 1:2.