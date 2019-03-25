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19:33 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла второй подряд матч на турнире в Турции

Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла второй подряд матч на турнире в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: kff.kz

Соперником казахстанских футболистов были сверстники из Украины. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Стоит отметить, что в первом матче сборная Казахстана сыграла вничью с Латвией — 1:1, а затем проиграла Эстонии — 1:2.

Напомним, в январе «молодежку» возглавил Александр Москаленко, который ранее входил в штабы «Астаны» и «Кайсара», а самостоятельно возглавлял «Шахтер-Булат».

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