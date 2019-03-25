Молодёжная сборная России разгромила Норвегию в товарищеском матче со счётом 5:1

Голами в составе сборной России отметились полузащитники Александр Ломовицкий, Роман Тугарев и Вячеслав Грулёв, оформивший хет-трик. Автором единственного гола молодёжной сборной Норвегии стал нападающий Денним Йонсен.

Сбор национальной команды России в Испании завершится завтра, 26 марта. Напомним, в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы — 2021 сборная России попала в пятую группу. Соперниками россиян станут национальные команды Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле с командой Сербии.