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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Молодёжная сборная России разгромила Норвегию в товарищеском матче со счётом 5:1

В товарищеском матче молодёжная сборная России обыграла национальную команду Норвегии. Встреча состоялась на стадионе футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 5:1 в пользу российской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Голами в составе сборной России отметились полузащитники Александр Ломовицкий, Роман Тугарев и Вячеслав Грулёв, оформивший хет-трик. Автором единственного гола молодёжной сборной Норвегии стал нападающий Денним Йонсен.

Сбор национальной команды России в Испании завершится завтра, 26 марта. Напомним, в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы — 2021 сборная России попала в пятую группу. Соперниками россиян станут национальные команды Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле с командой Сербии.

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