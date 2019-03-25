«Лешу Миранчука не люблю. Но вот его левую ногу — очень». Черчесов ответил перед детьми

Источник: Sport24

Сегодня на Красной пресне открыли новый магазин adidas — вернее, перезапустили. На ивэнт пришли селебрити — игроки сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов. Им разрешено было говорить, но вопросы задавали, в основном… дети. 5−6 лет, от силы 10. Получилось намного круче, чем когда Черчесова и Ко пытают профи журналисты.

Вот саммари самых смачных ответов Черчесова.

Успех на ЧМ-18

«Все пролетело как один миг, ничего выделить нельзя. Заводили трибуны? Приподнимали на подвиг. Кто-то запасался пивом, кто-то — мастерством, кто-то стадионы готовил, но мы были одним целым летом 2018 года.

Поддержка болельщиков ощущается в том, как команда выезжает на сборы и живет за колючей проволокой, но чувствует поддержку. Читаем и ваши гениальные статьи. Мы все чувствуем. В регионах стадионы заполнены, команды принимают. Понятно, не всегда оправдываем надежды, но это тоже путь к успеху.

Любовь к игрокам и ноге Миранчука

«Совет для начинающего тренера? Так я сам начинающий. Главное — не влюбляться в футболистов… наоборот тоже плохо. Вот Лешу (Миранчука — прим. Sport24) я не люблю, но его левую ногу — очень. Поэтому он в сборной».

Игра в пять дефов

«Почему вернулись к схеме в пять защитников? Как пионер должен отвечать на вопросы “почему”. Это по отношению к матчу с Бельгией? Мы же играем с определенной командой и сравниваем себя с ними, пытаемся создать им проблемы. Несмотря на всю свою гордость, они первые в рейтинге, а не мы. С Испанией играли также. Иногда соперник заставляет придумывать что-то, что нивелирует их сильные стороны».

Сладости на базе

«Я с собой привозил! Маринато нужно, чтобы мяч прилипал!

Есть нудисты или нутрицилисты. Они знают, что питаться правильно надо. Если я утром яичницу поел, а вечером мяч не могу из-за нее поймать, то какой я профи? Надо это знать о себе. Нужно жить нормальной жизнью, все проще и по-человечески.

Фоторепортаж Сборная России разгромила команду Казахстана

Флеш-интервью

Один юный болельщик взял его лучше, чем многие работники спортивных телеканалов.

— Какая у вас тактика?

— У нас тактика выжженной земли. Форма такая же.

— Как тренировали Акинфеева? Какую зарядку он делал?

— Ой, я в этом деле слабо разбираюсь. У нас есть специальный тренер вратарей.

— Вы сильно радовались победе России над Испанией, когда Игорь отбил пенальти?

— Радовался, но не сильно, потому что через пару дней была еще одна игра.

Ахметов против Месси, игрок высокого уровня Миранчук

Игроки говорили меньше. Но тоже выдали несколько мощных фраз. Например, Гильерме объяснил детям, что «в Бразилии тоже есть игроки-деревья. Например, Майкон не техничный». А ведь товарищ семь лет за «Локомотив» играл…

Фоторепортаж Сборная России проиграла бельгийцам

Владислав Игнатьев сообщил о самом необычном месте, где показывал футбольные скиллы. «На пляжах играем всю жизнь. Еще во дворе. Там такие кочки и ямы…». Зато на базе «Краснодара», где тренируется Игнатьев, их точно нет.

Алексей Миранчук тоже ударился в воспоминания. Вспомнил, какого это — осознать, что ты профи. «Когда я понял, что я игрок высокого уровня? Не было такого ощущения, что все, я профессионал. Просто делаешь любимое дело, получаешь удовольствие. Нет такого, что проснулся, и все. Подпись под контрактом? Ну, да, ха-ха».

Ну, а Ильзат «русский Месси» Ахметов говорил, с кем лучше играть в футбол. Спойлер: полузащитник ЦСКА дал самый логичный ответ. «Если завтра предложат сыграть с любой звездой один на один, выбрал бы Месси», — официальное заявление Ахметова.