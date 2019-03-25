«Лешу Миранчука не люблю. Но вот его левую ногу — очень». Черчесов ответил перед детьми
Еще одна
Еще одна
Сегодня на Красной пресне открыли новый магазин adidas — вернее, перезапустили. На ивэнт пришли селебрити — игроки сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов. Им разрешено было говорить, но вопросы задавали, в основном… дети. 5−6 лет, от силы 10. Получилось намного круче, чем когда Черчесова и Ко пытают профи журналисты.
Вот саммари самых смачных ответов Черчесова.
«Все пролетело как один миг, ничего выделить нельзя. Заводили трибуны? Приподнимали на подвиг.
Поддержка болельщиков ощущается в том, как команда выезжает на сборы и живет за колючей проволокой, но чувствует поддержку. Читаем и ваши гениальные статьи. Мы все чувствуем. В регионах стадионы заполнены, команды принимают. Понятно, не всегда оправдываем надежды, но это тоже путь к успеху.
«Совет для начинающего тренера? Так я сам начинающий. Главное — не влюбляться в футболистов… наоборот тоже плохо. Вот Лешу (Миранчука — прим. Sport24) я не люблю, но его левую ногу — очень. Поэтому он в сборной».
«Почему вернулись к схеме в пять защитников? Как пионер должен отвечать на вопросы “почему”. Это по отношению к матчу с Бельгией? Мы же играем с определенной командой и сравниваем себя с ними, пытаемся создать им проблемы. Несмотря на всю свою гордость, они первые в рейтинге, а не мы. С Испанией играли также. Иногда соперник заставляет придумывать
«Я с собой привозил! Маринато нужно, чтобы мяч прилипал!
Есть нудисты или нутрицилисты. Они знают, что питаться правильно надо. Если я утром яичницу поел, а вечером мяч не могу
Один юный болельщик взял его лучше, чем многие работники спортивных телеканалов.
— Какая у вас тактика?
— У нас тактика выжженной земли. Форма такая же.
— Как тренировали Акинфеева? Какую зарядку он делал?
— Ой, я в этом деле слабо разбираюсь. У нас есть специальный тренер вратарей.
— Вы сильно радовались победе России над Испанией, когда Игорь отбил пенальти?
— Радовался, но не сильно, потому что через пару дней была еще одна игра.
Игроки говорили меньше. Но тоже выдали несколько мощных фраз. Например, Гильерме объяснил детям, что «в Бразилии тоже есть
Владислав Игнатьев сообщил о самом необычном месте, где показывал футбольные скиллы. «На пляжах играем всю жизнь. Еще во дворе. Там такие кочки и ямы…». Зато на базе «Краснодара», где тренируется Игнатьев, их точно нет.
Алексей Миранчук тоже ударился в воспоминания. Вспомнил, какого это — осознать, что ты профи. «Когда я понял, что я игрок высокого уровня? Не было такого ощущения, что все, я профессионал. Просто делаешь любимое дело, получаешь удовольствие. Нет такого, что проснулся, и все. Подпись под контрактом? Ну, да, ха-ха».
Ну, а Ильзат «русский Месси» Ахметов говорил, с кем лучше играть в футбол. Спойлер: полузащитник ЦСКА дал самый логичный ответ. «Если завтра предложат сыграть с любой звездой один на один, выбрал бы Месси», — официальное заявление Ахметова.