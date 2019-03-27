Сборная Бразилии одержала волевую победу над Чехией в товарищеской игре

Встреча, состоявшаяся во вторник в Праге, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. На гол Давида Павелки (37-я минута) у чехов бразильцы ответили точным ударом Роберто Фирмино (49) и дублем Габриэла Жезуса (83, 90).