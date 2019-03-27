Сборная Бразилии одержала волевую победу над Чехией в товарищеской игре
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Чехии в контрольном матче.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Чехии в контрольном матче.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Праге, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. На гол Давида Павелки (37-я минута) у чехов бразильцы ответили точным ударом Роберто Фирмино (49) и дублем Габриэла Жезуса (83, 90).
В других товарищеских матчах сборная Эстонии на выезде одолела команду Гибралтара — 1:0, а сборная Алжира дома нанесла поражение команде Туниса — 1:0.