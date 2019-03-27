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10:13 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла команду Парагвая

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мексиканские футболисты обыграли парагвайцев в товарищеском матче.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Калифорнии, завершилась со счетом 4:2 в пользу мексиканцев, у которых забили Джонатан дос Сантос (6-я минута), Хавьер Эрнандес (24) и Луис Монтес (90+1), еще один мяч в воротах парагвайцев побывал в результате автогола Густаво Гомеса (9). В составе сборной Парагвая отличились Эрнан Перес (59) и Дерлис Гонсалес (84). В середине второго тайма у команды Парагвая был удален Мигель Альмирон.

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Результаты других товарищеских матчей:

США — Чили — 1:1;.

Гондурас — Эквадор — 0:0;.

Перу — Сальвадор — 0:2;.

Коста-Рика — Ямайка — 1:0.

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