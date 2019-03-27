Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла команду Парагвая

Встреча, прошедшая в Калифорнии, завершилась со счетом 4:2 в пользу мексиканцев, у которых забили Джонатан дос Сантос (6-я минута), Хавьер Эрнандес (24) и Луис Монтес (90+1), еще один мяч в воротах парагвайцев побывал в результате автогола Густаво Гомеса (9). В составе сборной Парагвая отличились Эрнан Перес (59) и Дерлис Гонсалес (84). В середине второго тайма у команды Парагвая был удален Мигель Альмирон.