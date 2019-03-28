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22:12 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Нападающий Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Форвард Гонсало Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу, сообщает Ole.

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Источник: Р-Спорт

По информации источника, Игуаину позвонил исполняющий обязанности главного тренера аргентинской сборной Лионель Скалони, и 31-летний нападающий сказал ему, что больше не будет выступать за национальную команду.

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На радость многим людям мой цикл в сборной закончен. Люди помнят твои упущенные возможности, а не твои успехи. Те, кто меня критикуют, наверняка забыли гол против сборной Бельгии на чемпионате мира 2014 года.

Гонсало Игуаин забил сборной Бельгии (1:0) в четвертьфинале ЧМ-2014 в Бразилии и вывел команду в полуфинал турнира. В финале аргентинцы уступили немцам (0:1). Всего за национальную команду Игуаин отличился 31 раз в 75 матчах.

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