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14:16 (мск), источник: Р-Спорт

Жирков признался, что вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что он возобновил карьеру в национальной сборной России, потому что соскучился по футболу.

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Жирков объявлял о завершении карьеры в сборной после чемпионата мира-2018. Первую часть сезона-2018/19 футболист пропустил из-за серьезной травмы. В марте Жирков был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2020 и принял участие в игре против бельгийцев.

«Мое возвращение в сборную — долгая история. Я соскучился по футболу. Чем больше сыграю матчей в сезоне, тем лучше. Тем более, меня позвал тренер. Как опекать звезд вроде (Эдена) Азара, чтобы не фолить? Лучше, чем я», — сказал Жирков на пресс-конференции.

«Сейчас мое здоровье намного лучше. Работаю на всех тренировках, играю в тех матчах, которые мне доверяют. Все хорошо», — добавил он.

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