Жирков признался, что вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу

Жирков объявлял о завершении карьеры в сборной после чемпионата мира-2018. Первую часть сезона-2018/19 футболист пропустил из-за серьезной травмы. В марте Жирков был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2020 и принял участие в игре против бельгийцев.

«Мое возвращение в сборную — долгая история. Я соскучился по футболу. Чем больше сыграю матчей в сезоне, тем лучше. Тем более, меня позвал тренер. Как опекать звезд вроде (Эдена) Азара, чтобы не фолить? Лучше, чем я», — сказал Жирков на пресс-конференции.