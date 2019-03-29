Лучший бомбардир в истории сборной Австралии завершил карьеру
Бывший футболист ливерпульского «Эвертона» и сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении спортивной карьеры.
Бывший футболист ливерпульского «Эвертона» и сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении спортивной карьеры.
«Самая сильная вещь — это следовать своей мечте. Когда я был ребенком, все, о чем я мечтал, — это стать футболистом. Было невероятно выходить на поле. Я был влюблен в футбол на протяжении 23 лет. Я хочу сказать спасибо всем, кто был частью этого приключения. Настало время завершить карьеру и посвятить свое время семье», — написал футболист в твиттере.
Кэхилл представлял сборную Австралии на четырех чемпионатах мира — 2006, 2010, 2014, 2018, а по окончании мунидиаля 2018 года завершил международную карьеру, отыграв за «соккеруз» 107 матчей, в которых забил 50 мячей.