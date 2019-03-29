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17:19 (мск), источник: Газета.Ру

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии завершил карьеру

Бывший футболист ливерпульского «Эвертона» и сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении спортивной карьеры.

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Источник: AP 2019

«Самая сильная вещь — это следовать своей мечте. Когда я был ребенком, все, о чем я мечтал, — это стать футболистом. Было невероятно выходить на поле. Я был влюблен в футбол на протяжении 23 лет. Я хочу сказать спасибо всем, кто был частью этого приключения. Настало время завершить карьеру и посвятить свое время семье», — написал футболист в твиттере.

Кэхилл представлял сборную Австралии на четырех чемпионатах мира — 2006, 2010, 2014, 2018, а по окончании мунидиаля 2018 года завершил международную карьеру, отыграв за «соккеруз» 107 матчей, в которых забил 50 мячей.

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