Нападение на Уткина: при чем тут Черчесов?

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Известный журналист и бывший футбольный комментатор Василий Уткин подвергся нападению после вечерней тренировки любительского футбольного клуба «Эгриси», президентом которого он является.

При этом Уткин сумел отнестись к инциденту с юмором. Так, он выложил в своем твиттере коллаж с лицом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в образе известного маньяка-убийцы Фредди Крюгера из одноименного фильма ужасов, написав, что чувствует себя нормально.

Также бывший комментатор вовсю поправляет журналистов, которые пишут материалы об инциденте, отпуская в их сторону саркастические замечания.

«Во-первых, я не комментатор. Это профессия, а не титул; я не комментирую почти год. Я блогер. Или журналист», — написал в своем твиттере Уткин по поводу заметки портала Meduza, в которой его назвали комментатором.

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Также Уткин поправил автора статьи, который указал, что ему брызнули в лицо чем-то неизвестным.

«“Черемухой”, а не неизвестной жидкостью. Я уже уточнил», — подчеркнул журналист.

Напоследок Уткин сообщил, что не испытывает серьезных проблем со здоровьем, и попросил СМИ оставить его в покое.

Напомним, что нападение произошло прямо возле многофункционального комплекса «Локо-Спорт», где проводит свои занятия «Эгриси» по вторникам и четвергам.

Уткин регулярно освещает тренировки и матчи своей команды на Youtube-канале, а также активно общается с игроками, пытаясь помочь им найти свой путь в профессиональном футболе.

Сам журналист отметил, что его было «легко застать», поскольку «Локо-Спорт» — это место, где он бывает «практически всегда». Таким образом, злоумышленник, скорее всего, действовал не спонтанным образом, внезапно решив похулиганить, а заранее спланировал нападение.

Мужчина подкараулил Уткина возле машины и брызнул ему в лицо боевым слезоточивым веществом, которое известно под названием «Черемуха» и обладает высокой токсичностью. К счастью, он не сумел попасть в оба глаза журналисту, лишь слегка задев левый.

«Вскользь. Мазила», — прокомментировал этот момент Уткин в своем телеграм-канале.

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Если бы агрессор не промахнулся, последствия могли быть весьма плачевными: недаром «Черемуху» постепенно перестают использовать полицейские, которые раньше применяли ее при разгоне демонстрантов, а теперь стараются заменять это вещество на более безопасное.

Уткин считает, что этот инцидент был чьим-то заказом, и уже подчеркнул, что «может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть».

Для того, чтобы понять причины произошедшего, журналист посоветовал своим подписчикам посмотреть последний выпуск на своем Youtube-канале.

Также он довольно хорошо, насколько это возможно в темноте, запомнил внешность обидчика:

«Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой. Все снимал на телефон — для отчетности».

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Это может помочь журналисту в случае, если придется составлять фоторобот нападавшего при обращении в полицию. Однако пока ничего неизвестно о его намерении писать заявление в правоохранительные органы.

В данный момент состояние бывшего комментатора практически пришло в норму.

«Жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», — отметил Уткин.

Напомним, ранее на известного журналиста уже совершали покушение. Это произошло в 2001 году.

Неизвестный мужчина подбежал к комментатору и дважды ударил его в спину отверткой. Сначала Уткин не придал этому значения и продолжал свой путь, пока к нему не подбежал дежуривший возле одного заведения охранник и не сообщил, что у него из спины торчит рукоятка.

После этого журналиста срочно доставили в больницу и извлекли из тела предмет. Нападавшего так и не поймали, но предполагалось, что это мог быть представитель фанатского движения «Спартака», поскольку Уткин в то время активно критиковал красно-белых в передаче «Футбольный клуб», выходившей на НТВ.