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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА после матчей отбора на Евро-2020

Сборная Казахстана поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 4 апреля, был опубликован на официальном сайте организации, передает корреспондент Vesti.kz.

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За отчетный период с момента последнего обновления подопечные Михала Билека провели два матча в рамках отбора на Евро-2020. 21 марта сборная Казахстана дома разгромила Шотландию со счетом 3:0, а спустя три дня потерпела крупное поражение от России — 0:4.

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В новом табеле о рангах Казахстан теперь занимает 116-е место. Россия поднялась с 50-го на 46-е место.

Сборная Англии сместила с четвертой строчки команду Хорватии, уругвайцы переместились с седьмой на шестую позицию, лидерство сохраняет сборная Бельгии.

Рейтинг ФИФА от 4 апреля:
1 (1). Бельгия — 1737 очков,
2 (2). Франция — 1734,
3 (3). Бразилия — 1676,
4 (5). Англия — 1647,
5 (4). Хорватия — 1621,
6 (7). Уругвай — 1613,
7 (6). Португалия — 1607,
8 (8). Швейцария — 1604,
9 (9). Испания — 1601,
10 (10). Дания — 1586,
…116 (117). Казахстан — 1171.

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