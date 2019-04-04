Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА после матчей отбора на Евро-2020

За отчетный период с момента последнего обновления подопечные Михала Билека провели два матча в рамках отбора на Евро-2020. 21 марта сборная Казахстана дома разгромила Шотландию со счетом 3:0, а спустя три дня потерпела крупное поражение от России — 0:4.