Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играх
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на вторых летних Европейских играх 2019 года в Минске.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на вторых летних Европейских играх 2019 года в Минске.
Об этом стало известно в ходе жеребьевки в четверг. Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании.
В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии.
Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.