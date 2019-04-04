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18:22 (мск), источник: Р-Спорт

Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играх

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на вторых летних Европейских играх 2019 года в Минске.

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Источник: Р-Спорт

Об этом стало известно в ходе жеребьевки в четверг. Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании.

В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии.

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Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.

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