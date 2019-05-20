FIFA может получить дополнительные доходы от внедрения видеоповторов

Источник: РИА "Новости"

Система VAR позволяет арбитрам принимать решения в спорных эпизодах, просматривая видеоповторы. Ее применение на крупных турнирах началось в 2017 г. FIFA назвала опыт использования VAR успешным по итогам чемпионата мира в России в 2018 г., хотя некоторые игроки, тренеры и болельщики продолжают критиковать систему. Отчасти из-за того, что она создает паузы в игре.

Во время ЧМ в России использование VAR заняло в совокупности 27 минут эфирного времени, по оценкам специалиста по спортивному маркетингу Тима Кроу. Между тем минута рекламы во время полуфиналов крупных турниров могла бы стоить около $800 000, согласно Ampere Analysis. Как отмечает Кроу, потенциальная стоимость рекламных соглашений будет зависеть от популярности турнира, но на ЧМ она могла бы превышать $65 млн за простой показ рекламы и $130 млн за спонсорское соглашение. «Большинство других видов рекламы находятся в стороне от игры, тогда как VAR — часть самой игры, — отмечает Кроу (цитата по FT). — Для спонсоров это воплощение мечты».

Несколько компаний уже обращались к FIFA c желанием рекламировать свой бренд во время применения VAR на ЧМ в России, пишет FT. Однако FIFA отказала им, объяснив это тем, что работа системы еще не отлажена. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что пока не думает о таких спонсорских соглашениях. Английская премьер-лига, которая начнет использовать VAR в следующем сезоне, считает эту идею преждевременной. Испанская футбольная «Ла Лига» готова рассматривать такие спонсорские соглашение, пишет FT со ссылкой на источника, близкого к лиге. Хотя многое будет зависеть от мнения испанской федерации футбола, которая отвечает за работу судей в чемпионате.