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20 мая, источник: Ведомости

FIFA может получить дополнительные доходы от внедрения видеоповторов

Организаторы крупных футбольных турниров могут получить дополнительный доход благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR, video assistant referee), сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. Дело в том, что пауза на просмотр рефери видеоповторов предоставляет возможность для показа рекламы непосредственно во время матчей. Международная федерация футбола (FIFA) уже получила несколько предложений от заинтересованных компаний.

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Источник: РИА "Новости"

Система VAR позволяет арбитрам принимать решения в спорных эпизодах, просматривая видеоповторы. Ее применение на крупных турнирах началось в 2017 г. FIFA назвала опыт использования VAR успешным по итогам чемпионата мира в России в 2018 г., хотя некоторые игроки, тренеры и болельщики продолжают критиковать систему. Отчасти из-за того, что она создает паузы в игре.

Во время ЧМ в России использование VAR заняло в совокупности 27 минут эфирного времени, по оценкам специалиста по спортивному маркетингу Тима Кроу. Между тем минута рекламы во время полуфиналов крупных турниров могла бы стоить около $800 000, согласно Ampere Analysis. Как отмечает Кроу, потенциальная стоимость рекламных соглашений будет зависеть от популярности турнира, но на ЧМ она могла бы превышать $65 млн за простой показ рекламы и $130 млн за спонсорское соглашение. «Большинство других видов рекламы находятся в стороне от игры, тогда как VAR — часть самой игры, — отмечает Кроу (цитата по FT). — Для спонсоров это воплощение мечты».

Несколько компаний уже обращались к FIFA c желанием рекламировать свой бренд во время применения VAR на ЧМ в России, пишет FT. Однако FIFA отказала им, объяснив это тем, что работа системы еще не отлажена. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что пока не думает о таких спонсорских соглашениях. Английская премьер-лига, которая начнет использовать VAR в следующем сезоне, считает эту идею преждевременной. Испанская футбольная «Ла Лига» готова рассматривать такие спонсорские соглашение, пишет FT со ссылкой на источника, близкого к лиге. Хотя многое будет зависеть от мнения испанской федерации футбола, которая отвечает за работу судей в чемпионате.

Паузы на просмотр видеоповторов уже привлекают рекламодателей в других видах спорта, например в крикете и американском футболе, отмечает FT. Так, PepsiCo в 2011 г. стала первым спонсором системы видеоповторов в крикете во время серии игр между Пакистаном и Шри-Ланкой.

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