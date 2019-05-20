Шотландия после разгрома от Казахстана назначила экс-тренера «Челси» и «Ливерпуля»

Контракт Кларка рассчитан на три года. На посту он сменил Алекса Маклиша, который покинул команду после разгромного поражения от Казахстана (0:3) и победы над Сан-Марино (2:0) на старте отборочного цикла Евро-2020.

С 2017 года Кларк работал главным тренером «Килмарноком», который под его руководством занял третье место в чемпионате Шотландии. Самостоятельно он возглавлял английские «Вест Бромвич», «Рединг» и «Астон Виллу», а в АПЛ был ассистентом Жозе Моуринью в «Челси», Джанфранко Дзолы в «Вест Хэме» и Кенни Далглиша в «Ливерпуле».