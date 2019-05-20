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20 мая, источник: Vesti.kz

Шотландия после разгрома от Казахстана назначила экс-тренера «Челси» и «Ливерпуля»

Новым главным тренером сборной Шотландии назначен Стив Кларк. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.

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Контракт Кларка рассчитан на три года. На посту он сменил Алекса Маклиша, который покинул команду после разгромного поражения от Казахстана (0:3) и победы над Сан-Марино (2:0) на старте отборочного цикла Евро-2020.

С 2017 года Кларк работал главным тренером «Килмарноком», который под его руководством занял третье место в чемпионате Шотландии. Самостоятельно он возглавлял английские «Вест Бромвич», «Рединг» и «Астон Виллу», а в АПЛ был ассистентом Жозе Моуринью в «Челси», Джанфранко Дзолы в «Вест Хэме» и Кенни Далглиша в «Ливерпуле».

Как футболист Кларк в период с 1987 по 1994 год провел шесть матчей за сборную Шотландии. Экс-защитник 11 лет выступал за «Челси» и считается одной из легенд лондонского клуба.

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