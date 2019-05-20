Шотландия после разгрома от Казахстана назначила экс-тренера «Челси» и «Ливерпуля»
Новым главным тренером сборной Шотландии назначен Стив Кларк. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.
Новым главным тренером сборной Шотландии назначен Стив Кларк. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.
Контракт Кларка рассчитан на три года. На посту он сменил Алекса Маклиша, который покинул команду после разгромного поражения от Казахстана (0:3) и победы над
С 2017 года Кларк работал главным тренером «Килмарноком», который под его руководством занял третье место в чемпионате Шотландии. Самостоятельно он возглавлял английские «Вест Бромвич», «Рединг» и «Астон Виллу», а в АПЛ был ассистентом Жозе Моуринью в «Челси», Джанфранко Дзолы в «Вест Хэме» и Кенни Далглиша в «Ливерпуле».
Как футболист Кларк в период с 1987 по 1994 год провел шесть матчей за сборную Шотландии.