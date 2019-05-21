Российские юниоры под руководством Кержакова обыграли Мексику на Slovakia Cup
Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) победила Мексику на международном турнире Slovakia Cup — 2:0.
Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) победила Мексику на международном турнире Slovakia Cup — 2:0.
В первом матче команда под руководством Александра Кержакова уступила Англии — 0:1.
В заключительном матче группового турнира Россия встретится со Словакией. Победители двух групп проведут финальный матч, команды, ставшие вторыми, — игру за третье место, третьи места встретятся в матче за пятое место, а аутсайдеры групп разыграют 7−8 места.
Slovakia Cup
Игроки до 18 лет
Групповой турнир
Россия — Мексика — 2:0 (1:0).