«Казахский Златан» и еще четыре игрока, которые заслужили вызов в сборную Казахстана
В списке нет представителей «Астаны» или «Кайрата».
В списке нет представителей «Астаны» или «Кайрата».
Уже в начале июня сборная Казахстана под руководством Михала Билека продолжит выступление в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года. Выбор кандидатов в главную команду страны сейчас представляется более широким, поскольку многие футболисты успели ярко проявить себя на старте КПЛ Корреспондент Vesti.kz предположил, кто из ранее не вызванных может попасть в заветный список сборной перед играми с Бельгией и
В КПЛ-2019: 11 матчей, пять голов.
В нынешнем «Актобе» очень сложно проявить себя — команда под постоянным внешним давлением. Однако ощущение безысходности обходит молодой коллектив, во многом собранный из местных воспитанников. Аймбетов, несмотря на общий неблагоприятный фон, терзает защитников КПЛ разнообразной и нацеленной игрой.
В сборной Казахстана очевидный кризис на позиции форварда и заполнить эту нишу Аймбетов способен, ведь его игровой потенциал никогда не подвергался сомнению, а накопленный опыт прошлых лет показал, что у парня все в порядке с характером.
В КПЛ-2019: 11 матчей, три гола, шесть ассистов.
Олицетворение успеха нынешнего «Кайсара» — игра Тагыбергена, который на данный момент является одним из лучших и наиболее продуктивных полузащитников КПЛ.
Ушел из «Астаны», забил «Кайрату» и тащит «Кайсар» в еврокубки. На кого стоит обратить внимание Билеку.
У Билека неплохой выбор исполнителей на эту позицию, включая Александра Меркеля, Георгия Жукова и Юрия Перцуха, но Тагыбрген действительно набрал очень хорошую форму и в нынешнем состоянии способен конкурировать за место в основной обойме.
В КПЛ-2019: 11 матчей, пять голов, четыре ассиста.
Нургалиев был капитаном в первой игре сборной Казахстана под руководством Билека, но на официальные матчи вызов не получил. Зато потом Азат выдал мощнейший старт с «Тоболом» — пять матчей подряд он не уходил с поля без результативного действия.
Проигнорировать лидера «Тобола» в ближайших играх будет не совсем справедливо, однако надо помнить, что восстановился после травмы Бауыржан Исламхан (вероятно, прямой конкурент Нургалиева), плюс в боевом тонусе заканчивает первый сезон в России Бактиер Зайнутдинов.
В КПЛ-2019: 11 матчей, один гол, два ассиста.
Левый защитник — одна из самых стабильных позиций в сборной Казахстана, где всегда было достаточно квалифицированных игроков. Но в этом сезоне разного рода трудности испытывают как Дмитрий Шомко, так и Гафуржан Суюмбаев. В связи с этим, вполне обоснованно, если главный тренер сборной рассмотрит вариант с латералем «Тобола». У Валилуллина отличная статистика: он без замен отыграл все 11 матчей в КПЛ, ни разу не нарвавшись даже на желтую карточку и полезно действуя при игре в атаке.
В КПЛ-2019: 10 матчей, четыре гола, один ассист.
Форвард «Ордабасы» забил пока самый красивый мяч сезона, за что получил прозвище «Казахский Златан» от
Безусловно, Токтару
Напомним, что 8 июня сборная Казахстана в Брюсселе встретится с Бельгией, а через три дня в Астане примет