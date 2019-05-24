Липпи вновь стал главным тренером сборной Китая

Источник: AP 2019

Пост главного тренера сборной Китая стал вакантным в конце января после истечения предыдущего контракта Липпи. В марте команду временно возглавил чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро, однако он покинул свою должность в конце апреля.

«Для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, которые начнутся в сентябре этого года, итальянский тренер Марчелло Липпи назначен на должность главного тренера мужской сборной команды Китая по футболу», — говорится в опубликованном на сайте ассоциации сообщении.