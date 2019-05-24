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16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты юношеской сборной России обыграли украинцев

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) заняли третье место на международном турнире в Словакии Slovakia Cup.

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В матче за третье место команда Александра Кержакова обыграла сборную Украины — 1:0.

Ранее на групповом этапе россияне уступили англичанам (0:1), обыграли мексиканцев (2:0) и словаков (3:2).

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