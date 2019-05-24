Футболисты юношеской сборной России обыграли украинцев
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) заняли третье место на международном турнире в Словакии Slovakia Cup.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) заняли третье место на международном турнире в Словакии Slovakia Cup.
В матче за третье место команда Александра Кержакова обыграла сборную Украины — 1:0.
Ранее на групповом этапе россияне уступили англичанам (0:1), обыграли мексиканцев (2:0) и словаков (3:2).