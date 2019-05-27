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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лория объявил о завершении карьеры

Известный казахстанский вратарь Давид Лория принял решение завершить карьеру. Об этом сам игрок написал на своей странице в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Свой дебютный матч Лория сыграл 2 сентября 1997 года в возрасте 15 лет и 306 дней, за шортандинский «Автомобилист» в матче против семипалатинского «Елимая». Также вратарь выступал «Есиль», (Кокшетау) «Астану», «Шахтер», «Локомотив» (Астана), «Кайрат», «Иртыш», «Ордабасы», шведский «Хальмстад» и нальчикский «Спартак».

За сборную Казахстана по футболу вратарь сыграл 45 матчей и пропустил 77 мячей.

«Друзья, я всегда боялся наступления этого дня. Понимал, что он неминуемо придет. Что однажды придётся сказать — “Все, я закончил”. Честно говоря, я боялся этого. Потому что не мыслю себя в какой-то иной жизни. Я не знаю другую жизнь. В 15 лет я дебютировал в высшей лиге и с тех пор на протяжении 22 лет моей жизни я гордился тем, что являюсь футболистом. Мне невероятно повезло прожить эту жизнь. Футбол дал мне все, что у меня есть. Особенно друзей и любовь болельщиков, о которой в детстве я не мог и мечтать. дальше меня ждет нечто новое, другое. Сегодня я объявляю о завершении своей карьеры. К сожалению, я не смог уйти так, как хотел — поблагодарив болельщиков на стадионе, обнять партнеров и друзей. Я не успеваю восстановиться после травмы к ранее запланированному сроку. Всегда старался быть честным по отношению к тем, кто мне доверяет. И в этой ситуации я посчитал, что не могу обманывать доверие людей, поверивших в меня — тренерский штаб “Окжетпеса”, руководителей клуба, партнеров по команде. И самое главное — футбол. Его не обманешь. Я хочу выразить свою благодарность всем. В первую очередь, своей семье — родителям и старшему брату Отару, который привел меня в футбол и поставил в ворота в 5-летнем возрасте. С тех пор я играл только в воротах. Большое спасибо моим первым тренерам, давшим мне азы. Благодарю всех тренеров, с которыми работал, футболистов, массажистов, врачей, администраторов, журналистов за поддержку. И, самое главное, огромное спасибо всем болельщикам! На протяжении этих 22 лет я чувствовал вашу любовь, поддержку и заботу. Это бесценно. Я счастлив, что защищал цвета сборной Казахстана, выходил на поле с капитанской повязкой и гордо пел гимн своей страны, моей Родины. Мне повезло играть в прекрасных городах Казахстана и зарубежья. Это было прекрасно, это было круто. Всем большой рахмет!», — написал Лория.

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