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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

Постников из «Астаны» завершил карьеру в сборной Казахстана. Три кандидата, которые могут его заменить

33-летний защитник «Астаны» Евгений Постников объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана и сосредоточился на клубной карьере. Заменить столь опытного футболиста будет непросто, но Михал Билек может рассмотреть сразу несколько молодых игроков на эту позицию. Корреспондент Vesti.kz представляет возможный список кандидатов на эту позицию.

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Источник: Reuters

Сагадат Турсынбай, 20 лет, «Иртыш»

Еще в прошлом году защитника хвалили в период его дебюта за «Ордабасы», старшие партнеры отмечали его зрелость и хладнокровие, несмотря на молодость. У Турсынбая великолепные данные, а сейчас он получил еще и регулярную игровую практику. Да, в «Иртыше» полно разных проблем, но, главное, что молодой защитник набирается опыта в рамках КПЛ. В нынешнем сезоне Сагадат сыграл уже 10 матчей и в некоторых из них действовал на левом фланге обороны, но подобный универсализм это даже хорошо, учитывая, что сборная часто играет в три центрбека.

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Рафкат Аслан, 25 лет, «Иртыш»

Еще один представитель павлодарского клуба, который уже не первый год является потенциальным кандидатом в сборную. Билек вызывал Рафката на товарищеский матч с Молдовой — защитник даже сыграл, но правда всего пару минут.

В клубе у Аслана все гораздо лучше с игровым временем, последние восемь матчей он непременно выходит на поле. Уже достаточно накопленный опыт, физические данные, умение сыграть не только на фланге, но и в центре — все эти факторы позволяют Аслану вырасти в игрока сборной.

Напомним, что при схожих обстоятельствах свой шанс в команде Билека получил другой центрбек — Темирлан Ерланов, полностью оправдавший надежды чешского тренера.

Нуралы Алип, 19 лет, «Кайрат»

У Алипа есть все — физические и технические данные, практика в «Кайрате» и огромный потенциал. При должной работе, Нуралы может застолбить за собой место в основе сборной на годы вперед. Отлично, что игрок способен постоянно прогрессировать, ведь его конкурентами в клубе являются сильные легионеры в лице Раде Дугалича и Сергея Политевича.

Напомним, что 8 июня сборная Казахстана в гостях сыграет с Бельгией, а через три дня на «Астана Арене» примет Сан-Марино. Оба матча пройдут в рамках отборочного цикла Евро-2020.

Алибек Кабенов  

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