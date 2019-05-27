Постников из «Астаны» завершил карьеру в сборной Казахстана. Три кандидата, которые могут его заменить

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Сагадат Турсынбай, 20 лет, «Иртыш»

Еще в прошлом году защитника хвалили в период его дебюта за «Ордабасы», старшие партнеры отмечали его зрелость и хладнокровие, несмотря на молодость. У Турсынбая великолепные данные, а сейчас он получил еще и регулярную игровую практику. Да, в «Иртыше» полно разных проблем, но, главное, что молодой защитник набирается опыта в рамках КПЛ. В нынешнем сезоне Сагадат сыграл уже 10 матчей и в некоторых из них действовал на левом фланге обороны, но подобный универсализм это даже хорошо, учитывая, что сборная часто играет в три центрбека.

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Рафкат Аслан, 25 лет, «Иртыш»

Еще один представитель павлодарского клуба, который уже не первый год является потенциальным кандидатом в сборную. Билек вызывал Рафката на товарищеский матч с Молдовой — защитник даже сыграл, но правда всего пару минут.

В клубе у Аслана все гораздо лучше с игровым временем, последние восемь матчей он непременно выходит на поле. Уже достаточно накопленный опыт, физические данные, умение сыграть не только на фланге, но и в центре — все эти факторы позволяют Аслану вырасти в игрока сборной.

Напомним, что при схожих обстоятельствах свой шанс в команде Билека получил другой центрбек — Темирлан Ерланов, полностью оправдавший надежды чешского тренера.

Нуралы Алип, 19 лет, «Кайрат»

У Алипа есть все — физические и технические данные, практика в «Кайрате» и огромный потенциал. При должной работе, Нуралы может застолбить за собой место в основе сборной на годы вперед. Отлично, что игрок способен постоянно прогрессировать, ведь его конкурентами в клубе являются сильные легионеры в лице Раде Дугалича и Сергея Политевича.

Напомним, что 8 июня сборная Казахстана в гостях сыграет с Бельгией, а через три дня на «Астана Арене» примет Сан-Марино. Оба матча пройдут в рамках отборочного цикла Евро-2020.