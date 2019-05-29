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29 мая, источник: Lenta.Ru

19-летний футболист обыграл Неймара и поплатился

Защитник «Крузейро» Вевертон обыграл нападающего ПСЖ Неймара на тренировке сборной Бразилии по футболу, чем вызвал недовольство со стороны форварда. Видео появилось в Twitter-аккаунте Globoesporte.

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14
фотографий

19-летний Вевертон обыграл Неймара у боковой линии, прокинув ему мяч между ног. В ответ форвард сфолил на защитнике, схватив его за манишку и повалив на газон. Нападающий ушел с места столкновения, не извинившись.

Во время загрузки произошла ошибка.

В данный момент сборная Бразилии готовится к товарищеским матчам против Катара и Гондураса. Затем команда примет участие в домашнем Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А с Боливией, Венесуэлой и Перу.

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