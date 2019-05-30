Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Греция
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Все события
Фоторепортажи
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь женской сборной России вызвала Дзюбу на дуэль

Вратарь женской национальной сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа предложила форварду «Зенита» Артёму Дзюбе посоревноваться в пробитии и отражении одиннадцатиметровых ударов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Артём, привет. Я вызываю тебя на дуэль — давай определим, кто из нас лучше бьёт и отражает пенальти», — заявила Тодуа в видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» сборной России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Дзюба начал сотрудничество с одним из лучших футбольных агентов мира Жорже Мендешом, который работает с такими футболистами, как Криштиану Роналду, Эдерсон и Хамес Родригес. Мендеш подыскивает для нападающего варианты с продолжением карьеры в АПЛ.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Главные герои «Зенита»: версия Михаила Боярского
СМИ: Неймар предложил свои услуги «Барселоне»
УЕФА объявил символическую сборную Лиги Европы
Ирина Слуцкая: Если не принимать таблетки, то я умру
Чем Левашов лучше Максименко? В «Спартак» планируют рокировку
Браво, полиция: в Испании громкий скандал с договорными матчами
Сын Валерия Харламова избран генеральным директором «Торпедо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь