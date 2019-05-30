Вратарь женской сборной России вызвала Дзюбу на дуэль

«Артём, привет. Я вызываю тебя на дуэль — давай определим, кто из нас лучше бьёт и отражает пенальти», — заявила Тодуа в видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» сборной России.

Ранее стало известно, что Дзюба начал сотрудничество с одним из лучших футбольных агентов мира Жорже Мендешом, который работает с такими футболистами, как Криштиану Роналду, Эдерсон и Хамес Родригес. Мендеш подыскивает для нападающего варианты с продолжением карьеры в АПЛ.