На тренировке сборной Аргентины игроки становились в очередь для фото с Месси

Как информирует «твиттер» TyC Sports, к тренировкам с национальной командой были привлечены игроки молодёжной сборной. Чтобы сфотографироваться с 31-летним нападающим, они выстраивались в очередь прямо на занятии.

Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Аргентины на групповой стадии турнира встретится с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

Напомним, на предыдущем Кубке Америки, который проходил три года назад в США, сборная Аргентины стала второй, уступив в финале турнира команде Чили в серии пенальти. Тогда Месси не реализовал 11-метровый удар.