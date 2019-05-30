Сборная Южной Кореи U18 была лишена трофея за непристойное празднование

Один из футболистов победившей на турнире команды сфотографировался с кубком, поставив на него ногу.

Этот снимок вызвал бурную реакцию в Китае. Поведение футболиста южнокорейской команды было названо варварским и вульгарным. Футбольная ассоциация Чэнду опубликовала заявление, в котором обвинила игроков Южной Кореи в серьёзном оскорблении и заявила, что отберет трофей у победителей, что в итоге и было сделано.