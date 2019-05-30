Сборная Южной Кореи U18 была лишена трофея за непристойное празднование
Сборная Южной Кореи U18 стала победительницей турнира Panda Cup, который проходил в Чэнду (Китай). Однако, как информирует BBC, победители лишились выигранного трофея
Сборная Южной Кореи U18 стала победительницей турнира Panda Cup, который проходил в Чэнду (Китай). Однако, как информирует BBC, победители лишились выигранного трофея
Один из футболистов победившей на турнире команды сфотографировался с кубком, поставив на него ногу.
Этот снимок вызвал бурную реакцию в Китае. Поведение футболиста южнокорейской команды было названо варварским и вульгарным. Футбольная ассоциация Чэнду опубликовала заявление, в котором обвинила игроков Южной Кореи в серьёзном оскорблении и заявила, что отберет трофей у победителей, что в итоге и было сделано.
В ответ Корейская футбольная ассоциация направила письмо с извинениями своим китайским коллегам, которые уже подали жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию. Позже в сети появилось видео, на котором игроки Южной Кореи U18 стояли со склонившимися головами, а провинившийся футболист просил прощения за свой поступок.