Черчесов: Комличенко начнет в сборной России 26-м игроком

«Я разговаривал с Комличенко. Он приедет утром второго числа. У него еще игра. Я думал, что он присоединится к нам вовремя, но он забил гол и вывел свою команду в следующий этап. Я с ним общался, и он знает, что здесь он начинает 26-м игроком (среди полевых). А каким он станет во время сбора, будет зависеть от него. Комличенко знаком со своей ситуацией», — сказал Черчесов.