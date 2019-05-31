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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов: Комличенко начнет в сборной России 26-м игроком

НОВОГОРСК (Московская область), 31 мая — РИА Новости, Михаил Гончаров. Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко присоединится к сборной России по футболу утром 2 июня и начнет работу «26-м игроком», заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 28 голов в 31 матче. 1 июня «Млада» проведет финальный матч за путевку в Лигу Европы против «Баника».

«Я разговаривал с Комличенко. Он приедет утром второго числа. У него еще игра. Я думал, что он присоединится к нам вовремя, но он забил гол и вывел свою команду в следующий этап. Я с ним общался, и он знает, что здесь он начинает 26-м игроком (среди полевых). А каким он станет во время сбора, будет зависеть от него. Комличенко знаком со своей ситуацией», — сказал Черчесов.

Ранее Комличенко был признан лучшим иностранным футболистом чемпионата Чехии сезона-2018/19.

Сборная России в пятницу начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (8 июня в Саранске) и Кипра (11 июня в Нижнем Новгороде).

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