Черчесов: Комличенко начнет в сборной России 26-м игроком

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 28 голов в 31 матче. 1 июня «Млада» проведет финальный матч за путевку в Лигу Европы против «Баника».
«Я разговаривал с Комличенко. Он приедет утром второго числа. У него еще игра. Я думал, что он присоединится к нам вовремя, но он забил гол и вывел свою команду в следующий этап. Я с ним общался, и он знает, что здесь он начинает 26-м игроком (среди полевых). А каким он станет во время сбора, будет зависеть от него. Комличенко знаком со своей ситуацией», — сказал Черчесов.
Ранее Комличенко был признан лучшим иностранным футболистом чемпионата Чехии сезона-2018/19.
Сборная России в пятницу начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (8 июня в Саранске) и Кипра (11 июня в Нижнем Новгороде).