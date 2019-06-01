Неймар возобновил тренировки в сборной Бразилии после подозрения на травму

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Напомним, 29 мая бразильский футболист не смог завершить тренировку сборной Бразилии после того, как почувствовал боль в левом колене. Позже Неймар пропустил ещё одно занятие национальной команды, проходившее в рамках подготовки к Кубку Америки.

Ранее стало известно, что Неймар был лишён капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него выводить команду на поле будет партнёр форварда по «ПСЖ» защитник Дани Алвес.