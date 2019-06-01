Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, 19-летний хавбек испытывал проблемы со связочным аппаратом коленного сустава после игр за «Краснодар» в чемпионате России. Тем не менее, Сулейманов отправился с национальной командой на учебно-тренировочный сбор в Австрию, но не сумел восстановиться к контрольной встрече с командой Чехии.