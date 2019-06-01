Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полузащитник молодежной сборной России по футболу
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полузащитник молодежной сборной России по футболу
Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, 19-летний хавбек испытывал проблемы со связочным аппаратом коленного сустава после игр за «Краснодар» в чемпионате России. Тем не менее, Сулейманов отправился с национальной командой на
Отмечается, что Сулейманов вернется в расположение «Краснодара» для продолжения лечения.