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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полузащитник молодежной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов из-за травмы не сможет принять участие в контрольном матче с командой Чехии, который состоится 5 июня в Австрии.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, 19-летний хавбек испытывал проблемы со связочным аппаратом коленного сустава после игр за «Краснодар» в чемпионате России. Тем не менее, Сулейманов отправился с национальной командой на учебно-тренировочный сбор в Австрию, но не сумел восстановиться к контрольной встрече с командой Чехии.

Отмечается, что Сулейманов вернется в расположение «Краснодара» для продолжения лечения.

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