СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании

По сообщению источника, женщина, чье имя не называется, заявила, что Неймар изнасиловал её во время её пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.