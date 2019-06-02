Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Венесуэла0
Эквадор0
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль2
Футбол. Сборные
17:00
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
20:00
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Узбекистан
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Боливия
Все события
Фоторепортажи
12«Челси» выиграл Лигу Европы
11Артем Дзюба. Король Севера
01:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщает GloboEsporte.com.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По сообщению источника, женщина, чье имя не называется, заявила, что Неймар изнасиловал её во время её пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.

Представители Неймара на данный момент не комментируют появившуюся информацию.

На данный момент Неймар находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки.

Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
Пушка Ориги и забег девушки в купальнике. «Ливерпуль» взял ЛЧ
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Футболист «Ливерпуля» признан MVP финала Лиги чемпионов
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
В первый раз всегда сложно. Россия победила Японию в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь