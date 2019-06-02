Сборная Турции по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

Сборная Турции по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Турции обыграли команду Узбекистана в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020.