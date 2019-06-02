Сборная Турции по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Турции обыграли команду Узбекистана в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Турции обыграли команду Узбекистана в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020.
Встреча в Турции завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Зеки Челик (17-я, 57-я минуты).
Сборной Турции в рамках квалификации к Евро-2020 8 июня предстоит домашняя игра с французами, а 11 июня — гостевой матч с исландцами.
|Шенол Гюнеш
|Эктор Купер
|Зеки Челик
|17′
|Зеки Челик
|57′
|Ирфан Кахведжи
|90′
|1
|Синан Болат
|2
|Зеки Челик
|3
|Эмре Ташдемир
|4
|Чаглар Сеюнджю
|16
|Мерих Демирал
|7
|Дукурхан Токез
35′83′
|11
|Дениз Тюрюч
|8
|Огузхан Езякуп
65′
|10
|Абдюлкадир Омюр
|19
|Юнус Малли
45′
|6
|Омер Али Шахинер
|21
|Ирфан Кахведжи
90′
|5
|Эмре Белезоглу
|9
|Энес Унал
65′
|20
|Туфан Озан
|14
|Эфеджан Караджа
45′
|17
|Кенан Караман
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)