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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Турции по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Турции обыграли команду Узбекистана в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020.

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Источник: AP 2019

Встреча в Турции завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Зеки Челик (17-я, 57-я минуты).

Сборной Турции в рамках квалификации к Евро-2020 8 июня предстоит домашняя игра с французами, а 11 июня — гостевой матч с исландцами.

Турция
2:0
Первый тайм: 1:0
Узбекистан
Футбол, Товарищеские матчи, 2.06.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Bahcesehir Okullari
Главные тренеры
Шенол ГюнешЭктор Купер
Голы
Зеки Челик17′
Зеки Челик57′
Нереализованные пенальти
Ирфан Кахведжи90′
Составы команд
1Синан Болат
2Зеки Челик
3Эмре Ташдемир
4Чаглар Сеюнджю
16Мерих Демирал
7Дукурхан Токез
35′83′
11Дениз Тюрюч
8Огузхан Езякуп
65′
10Абдюлкадир Омюр
19Юнус Малли
45′
6Омер Али Шахинер
21Ирфан Кахведжи
90′
5Эмре Белезоглу
9Энес Унал
65′
20Туфан Озан
14Эфеджан Караджа
45′
17Кенан Караман
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)7
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
14Фолы4
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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