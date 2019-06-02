Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Сальвадор0
Гаити0
Футбол. Сборные
2.06
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
2.06
Турция2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург3
Мадагаскар3
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия2
Непал0
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла1
Эквадор1
Все события
Фоторепортажи
12«Челси» выиграл Лигу Европы
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
2 июня, источник: ТАСС

Футболисты сборной Бразилии верят в невиновность Неймара

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Коллеги нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара по сборной Бразилии поддержали футболиста в связи с поступившими в его адрес обвинениями в изнасиловании. Об этом в ходе воскресной пресс-конференции заявили трое игроков национальной команды Бразилии.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес 27-летнего Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока, с которым познакомилась в Instagram. Затем женщина (ее личность в интересах следствия не раскрывается) вернулась в Бразилию, однако до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

Читайте также
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

«Уверен, что он докажет свою невиновность. Когда все прояснится, Неймар сможет спокойно продолжить свою работу», — приводит слова полузащитника Фернандиньо газета «Фолья ди Сан-Паулу». По словам футболиста, вся сборная намерена в этот непростой для своего бывшего капитана период оказать ему полную поддержку. К мнению коллеги присоединились также присутствовавшие на пресс-конференции полузащитник итальянского «Милана» Лукас Пакета и нападающий бразильского «Гремио» Евертон.

В настоящее время сборная Бразилии готовится к Кубку Америки — 2019 на тренировочной базе «Гранжа Комари» в 90 км от Рио-де-Жанейро. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля на шести стадионах в Бразилии. Перед этим бразильцы проведут два товарищеских матча со сборными Катара и Гондураса.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года, серебряным призером Игр 2012 года, а также обладателем Кубка конфедераций (2013), всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отметился 60 голами. Неймар выступал за испанскую «Барселону» с 2013 по 2017 год, став в ее составе двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. В составе клуба из столицы Франции нападающий дважды стал чемпионом страны, а также по одному разу выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Названа символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2018/19
Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов
Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» остались в РПЛ
На автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч
Лукаку близок к расставанию с МЮ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь