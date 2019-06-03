Сборная Франции по футболу обыграла команду Боливии в товарищеском матче

Сборная Франции по футболу обыграла команду Боливии в товарищеском матче

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Франции обыграли боливийцев в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020.