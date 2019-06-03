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00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Франции по футболу обыграла команду Боливии в товарищеском матче

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Франции обыграли боливийцев в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020.

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Источник: AP 2019

Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:0. Голы забили Тома Лемар (5-я минута) и Антуан Гризманн (43).

Сборной Франции в рамках квалификации к Евро-2020 8 июня предстоит гостевая игра с турками, а 11 июня — выездной матч с командой Андорры.

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Франция
2:0
Первый тайм: 2:0
Боливия
Футбол, Товарищеские матчи, 2.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Дидье ДешамЭдуардо Вильегас
Голы
Тома Лемар5′
Антуан Гризманн43′
Составы команд
16Альфонс Ареола
1Карлос Лампе
4Рафаэль Варан
4Луис Аким
6Поль Погба
17Марвин Бехарано
7Антуан Гризманн
7Леонель Хустиниано
20Флориан Товен
9Марсело Мартинс Морено
2Бенжамен Павар
46′
6Эрвин Сааведра
66′
18Лео Дюбуа
21Роберто Фернандес
5Самюэль Юмтити
89′
8Диего Бехарано
85′
15Курт Зума
2Сауль Торрес
12Люка Динь
79′
22Адриан Хусино
29′89′
3Ферлан Менди
13Хосе Карраско
21Танги Ндомбеле
66′
3Алехандро Чумасеро
81′
14Блез Матюиди
16Диего Вайяр
8Тома Лемар
66′
14Рауль Кастро
73′
11Кингсли Коман
11Леонардо Вака
10Кильян Мбаппе
46′
10Самуэль Галиндо
46′
22Виссам Бен Йеддер
20Фернандо Сауседо
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)4
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
8Фолы11
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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