Сборная Франции по футболу обыграла команду Боливии в товарищеском матче
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Франции обыграли боливийцев в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Франции обыграли боливийцев в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020.
Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:0. Голы забили Тома Лемар (5-я минута) и Антуан Гризманн (43).
Сборной Франции в рамках квалификации к Евро-2020 8 июня предстоит гостевая игра с турками, а 11 июня — выездной матч с командой Андорры.
|Дидье Дешам
|Эдуардо Вильегас
|Тома Лемар
|5′
|Антуан Гризманн
|43′
|16
|Альфонс Ареола
|1
|Карлос Лампе
|4
|Рафаэль Варан
|4
|Луис Аким
|6
|Поль Погба
|17
|Марвин Бехарано
|7
|Антуан Гризманн
|7
|Леонель Хустиниано
|20
|Флориан Товен
|9
|Марсело Мартинс Морено
|2
|Бенжамен Павар
46′
|6
|Эрвин Сааведра
66′
|18
|Лео Дюбуа
|21
|Роберто Фернандес
|5
|Самюэль Юмтити
89′
|8
|Диего Бехарано
85′
|15
|Курт Зума
|2
|Сауль Торрес
|12
|Люка Динь
79′
|22
|Адриан Хусино
29′89′
|3
|Ферлан Менди
|13
|Хосе Карраско
|21
|Танги Ндомбеле
66′
|3
|Алехандро Чумасеро
81′
|14
|Блез Матюиди
|16
|Диего Вайяр
|8
|Тома Лемар
66′
|14
|Рауль Кастро
73′
|11
|Кингсли Коман
|11
|Леонардо Вака
|10
|Кильян Мбаппе
46′
|10
|Самуэль Галиндо
46′
|22
|Виссам Бен Йеддер
|20
|Фернандо Сауседо
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|4
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко(Испания)