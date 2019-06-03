Суарес восстановился после артроскопии колена
Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес завершил финальную стадию восстановления после артроскопии правого колена
Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес завершил финальную стадию восстановления после артроскопии правого колена
32-летний футболист отправится в расположение национальной команды для участия в Кубке Америки.
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Уругвайцы сыграют в группе с Чили, Эквадором и Японией.