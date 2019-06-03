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15:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суарес восстановился после артроскопии колена

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес завершил финальную стадию восстановления после артроскопии правого колена из-за проблем с мениском, информирует официальный Твиттер сине-гранатовых.

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Источник: Reuters

32-летний футболист отправится в расположение национальной команды для участия в Кубке Америки.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Уругвайцы сыграют в группе с Чили, Эквадором и Японией​.

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