Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»
Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил серьезную травму в контрольном матче с «Чертаново».
Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил серьезную травму в контрольном матче с «Чертаново».
В первом тайме футболист неудачно упал во время борьбы с игроком «Чертаново» Колесниченко после исполнения углового. Футболист упал и покинул поле при помощи врачей, зафиксировав руку, Газинского заменил Ильзат Ахметов. (Александр Рогулев).