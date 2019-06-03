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17:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил серьезную травму в контрольном матче с «Чертаново».

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Источник: Спорт-Экспресс

В первом тайме футболист неудачно упал во время борьбы с игроком «Чертаново» Колесниченко​ после исполнения углового. Футболист упал и покинул поле при помощи врачей, зафиксировав руку, Газинского заменил Ильзат Ахметов. (Александр Рогулев).

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