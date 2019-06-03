Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»

В первом тайме футболист неудачно упал во время борьбы с игроком «Чертаново» Колесниченко​ после исполнения углового. Футболист упал и покинул поле при помощи врачей, зафиксировав руку, Газинского заменил Ильзат Ахметов. (Александр Рогулев).