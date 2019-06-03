Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

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Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (7-я минута), Антон Миранчук (26), Александр Головин (42), Федор Смолов (46), Федор Чалов (61) и Резиуан Мирзов (77). На 18-й минуте встречи полузащитник Юрий Газинский из-за травмы покинул поле, вместо него на замену вышел Ильзат Ахметов.

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Матч на тренировочной базе сборной в Новогорске прошел в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы — 2020, в которых россияне встретятся с командами Сан-Марино и Кипра. В сентябре 2017 года в ходе подготовки к домашнему чемпионату мира сборная России провела контрольный матч с московским «Динамо», в котором победила со счетом 3:0.

После двух туров отборочного турнира сборная России набрала три очка и занимает третье место в группе I. Лидируют бельгийцы (6 очков), вторыми идут киприоты (3), четвертыми казахстанцы (3), пятыми шотландцы (3). Сборная Сан-Марино очков не набрала. В финальную часть чемпионата Европы 2020 года выходят две лучшие команды группы.