Сборная разгромила «Чертаново», но потеряла Газинского
Контрольный матч сборной России с «Чертаново» закончился не совсем так, как этого хотели изначально.
Контрольный матч сборной России с «Чертаново» закончился не совсем так, как этого хотели изначально.
Голы: Дзюба, 7 (1:0). Ант. Миранчук, 28 (2:0). Головин, 44 (3:0). Смолов, 47 (4:0). Чалов, 62 (5:0). Мирзов, 79 (6:0).
Нереализованный пенальти: Сарвели, 26 (вратарь).
Россия: Гильерме (Лунев, 30; Шунин, 60), Мариу Фернандес (Петров, 46), Джикия (Беляев, 46; Сорокин, 69), Семенов (Нойштедтер, 46), Кудряшов (Чернов, 46), Газинский (Ахметов, 18; Баринов, 60), Оздоев (Зобнин, 46), Головин (Чалов, 46), Ал. Миранчук (Ионов, 30; Мирзов, 60), Ан. Миранчук (Обляков, 30; Бакаев, 60), Дзюба (Смолов, 46).
Предупреждения: Паршиков, 32. Джикия, 38.
3 июня. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».
В рамках подготовки к матчам с командами
Станислав Черчесов практически не удивил со стартовым составом. Единственная новость — отсутствие в нем Романа Зобнина. Главный тренер решил поставить в центр поля Юрия Газинского и Магомеда Оздоева, оставив Зобнина под второй тайм. В обороне вышел «казахстанский» вариант Фернандес — Семенов — Джикия — Кудряшов, в атаке — братья Миранчуки, Головин и Дзюба на острие. Тот же «4−2−3−1», который был в
С первых минут сборники взяли мяч под контроль. Чертановцы пытались угнаться за соперником, но этого практически не удавалось. Впервые на чужую половину поля «Чертаново» перебралось только на 10-й минуте, когда Владислав Сарвели мощно пробил мимо дальнего угла.
К тому времени национальная команда уже вела в счете. Оздоев нашел в штрафной Дзюбу, и тот, продавив защитника, покатил мяч мимо вратаря. Гол получился настолько легким, что мы задались вопросом: может,
Главное событие матча было связано не с голами и не с игрой. В первой половине тайма сборники добились углового. На дальней штанге Газинский боролся с Кириллом Колесниченко. После борьбы в воздухе полузащитник «Краснодара» с диким криком рухнул на газон. Он поднялся только после того, как его окружил медицинский штаб. У полузащитника «Краснодара» повреждение плеча, и, похоже, очень серьезное. Газинского тут же увели с поля, а его заменил Ильзат Ахметов.
Сборная продолжила давить, а заодно и развлекать публику. Матч проходил не совсем без зрителей — помимо полусотни журналистов на игру пустили около 30 детей из онкологической клиники. Дзюба, радуя детей, мог позволить себе сыграть пяткой, выводя на ударную позицию Оздоева. Связка, принесшая первый гол, в этот раз оказалось неудачной — полузащитник пробил прямо в руки вратарю.
Зато забил Антон Миранчук. Полузащитник «Локомотива» в очередной раз сместился в центр и точно пробил в левый угол — у вратаря практически не было шансов. Вообще сборники играли с легкостью, и в
К 30-й минуте Черчесов сделал первые замены. Треть матча он дал отыграть братьям Миранчукам, а также Гильерме — он их поменял соответственно на Облякова, Ионова и Лунева. Все остальные футболисты провели по тайму. К перерыву сборники смогли отличиться еще раз: Головин не ушел с поля без гола: решившись на дальний удар примерно из той же зоны, что и Миранчук, Александр забил эффектно с отскоком от штанги.
В перерыве Черчесов поменял всех остальных, а заодно и схему, перейдя на «4−4−2». Главный тренер исходил из наличия игроков — нужно было попробовать двух Федоров — Чалова и Смолова. Последний, кстати, вышел на поле с капитанской повязкой. Смолов и забил первый мяч после перерыва, сделав счет 4:0. Причем сделал это в издевательской манере, «парашютом» — так, как по его замыслу должен был залетать мяч с пенальти после чемпионата мира.
Вскоре Черчесов провел еще несколько корректировок — на фланги вышли туляки Мирзов и Бакаев. Мирзов, нужно сказать, за эти 30 минут показал себя так ярко, что сделал весомую заявку на выход в официальном матче. Сначала он отдал голевой пас на Чалова, потом подключил к атаке Баринова, удар которого с трудом отразил вратарь, а ближе к концовке забил сам.
В итоге Черчесов проверил действительно практически всех игроков, которые есть у него в распоряжении. Исключение составили четвертый вратарь Сергей Песьяков и прибывший накануне Николай Комличенко. Счет 6:0 мог бы поднять настроение и футболистам, и Черчесову, если бы не травма Газинского.