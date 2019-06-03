Сборная разгромила «Чертаново», но потеряла Газинского

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Россия — «Чертаново» — 6:0 (3:0)

Голы: Дзюба, 7 (1:0). Ант. Миранчук, 28 (2:0). Головин, 44 (3:0). Смолов, 47 (4:0). Чалов, 62 (5:0). Мирзов, 79 (6:0).

Нереализованный пенальти: Сарвели, 26 (вратарь).

Россия: Гильерме (Лунев, 30; Шунин, 60), Мариу Фернандес (Петров, 46), Джикия (Беляев, 46; Сорокин, 69), Семенов (Нойштедтер, 46), Кудряшов (Чернов, 46), Газинский (Ахметов, 18; Баринов, 60), Оздоев (Зобнин, 46), Головин (Чалов, 46), Ал. Миранчук (Ионов, 30; Мирзов, 60), Ан. Миранчук (Обляков, 30; Бакаев, 60), Дзюба (Смолов, 46).

Предупреждения: Паршиков, 32. Джикия, 38.

3 июня. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».

У Газинского — травма плеча

В рамках подготовки к матчам с командами Сан-Марино и Кипра российская сборная запланировала один контрольный матч — против одной из самых симпатичных команд ФНЛ «Чертаново». По словам Станислава Черчесова, сборникам, большинство из которых последний раз играли 26 мая, нужна была эта игра, чтобы не терять игровой ритм. По сути, это была та же двухсторонка, но с реальным соперником. Тем более, как показала игра, уровень «Чертаново» может быть и посильнее, чем уровень той же сборной Сан-Марино.

Станислав Черчесов практически не удивил со стартовым составом. Единственная новость — отсутствие в нем Романа Зобнина. Главный тренер решил поставить в центр поля Юрия Газинского и Магомеда Оздоева, оставив Зобнина под второй тайм. В обороне вышел «казахстанский» вариант Фернандес — Семенов — Джикия — Кудряшов, в атаке — братья Миранчуки, Головин и Дзюба на острие. Тот же «4−2−3−1», который был в Нур-Султане и с вероятностью в 99% будет в Саранске. Да и матч с Сан-Марино, вероятно, будет складываться по тому же сценарию, что и встреча в Новогорске.

С первых минут сборники взяли мяч под контроль. Чертановцы пытались угнаться за соперником, но этого практически не удавалось. Впервые на чужую половину поля «Чертаново» перебралось только на 10-й минуте, когда Владислав Сарвели мощно пробил мимо дальнего угла.

К тому времени национальная команда уже вела в счете. Оздоев нашел в штрафной Дзюбу, и тот, продавив защитника, покатил мяч мимо вратаря. Гол получился настолько легким, что мы задались вопросом: может, все-таки сборной стоило провести двусторонку?

Главное событие матча было связано не с голами и не с игрой. В первой половине тайма сборники добились углового. На дальней штанге Газинский боролся с Кириллом Колесниченко. После борьбы в воздухе полузащитник «Краснодара» с диким криком рухнул на газон. Он поднялся только после того, как его окружил медицинский штаб. У полузащитника «Краснодара» повреждение плеча, и, похоже, очень серьезное. Газинского тут же увели с поля, а его заменил Ильзат Ахметов.

Смолов — снова капитан!

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020

Сборная продолжила давить, а заодно и развлекать публику. Матч проходил не совсем без зрителей — помимо полусотни журналистов на игру пустили около 30 детей из онкологической клиники. Дзюба, радуя детей, мог позволить себе сыграть пяткой, выводя на ударную позицию Оздоева. Связка, принесшая первый гол, в этот раз оказалось неудачной — полузащитник пробил прямо в руки вратарю.

Зато забил Антон Миранчук. Полузащитник «Локомотива» в очередной раз сместился в центр и точно пробил в левый угол — у вратаря практически не было шансов. Вообще сборники играли с легкостью, и в какой-то момент пустили контратаку — Завезен должен был замыкать дальний заброс, но пробил выше ворот.

К 30-й минуте Черчесов сделал первые замены. Треть матча он дал отыграть братьям Миранчукам, а также Гильерме — он их поменял соответственно на Облякова, Ионова и Лунева. Все остальные футболисты провели по тайму. К перерыву сборники смогли отличиться еще раз: Головин не ушел с поля без гола: решившись на дальний удар примерно из той же зоны, что и Миранчук, Александр забил эффектно с отскоком от штанги.

В перерыве Черчесов поменял всех остальных, а заодно и схему, перейдя на «4−4−2». Главный тренер исходил из наличия игроков — нужно было попробовать двух Федоров — Чалова и Смолова. Последний, кстати, вышел на поле с капитанской повязкой. Смолов и забил первый мяч после перерыва, сделав счет 4:0. Причем сделал это в издевательской манере, «парашютом» — так, как по его замыслу должен был залетать мяч с пенальти после чемпионата мира.

Вскоре Черчесов провел еще несколько корректировок — на фланги вышли туляки Мирзов и Бакаев. Мирзов, нужно сказать, за эти 30 минут показал себя так ярко, что сделал весомую заявку на выход в официальном матче. Сначала он отдал голевой пас на Чалова, потом подключил к атаке Баринова, удар которого с трудом отразил вратарь, а ближе к концовке забил сам.

В итоге Черчесов проверил действительно практически всех игроков, которые есть у него в распоряжении. Исключение составили четвертый вратарь Сергей Песьяков и прибывший накануне Николай Комличенко. Счет 6:0 мог бы поднять настроение и футболистам, и Черчесову, если бы не травма Газинского.