Черчесов попросил «Чертаново» исключить грубость в матче со сборной России

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В понедельник сборная России выиграла у «Чертаново» со счетом 6:0 в контрольном матче в подмосковном Новогорске. В первом тайме травму левого плечевого сустава получил полузащитник сборной России Юрий Газинский.

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«Чертаново» — достаточно обученная команда, и когда мы начинали позволять ей играть, она начинала этим пользоваться. В плане грубости я подсказал своему коллеге, чтобы это убрали. Все-таки у нас контрольный матч, и не хотелось лишних травм, — сказал Черчесов.

«Борьба есть борьба, в футболе без нее не бывает. Но грубость надо было убрать. Стало спокойнее», — добавил он.