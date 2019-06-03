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18:33 (мск), источник: ТАСС

Черчесов попросил «Чертаново» исключить грубость в матче со сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов по ходу матча с «Чертаново» обратился к наставнику соперника Игорю Осинькину с тем, чтобы футболисты московской команды не играли чересчур грубо. Об этом Черчесов рассказал журналистам после встречи.

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В понедельник сборная России выиграла у «Чертаново» со счетом 6:0 в контрольном матче в подмосковном Новогорске. В первом тайме травму левого плечевого сустава получил полузащитник сборной России Юрий Газинский.

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«Чертаново» — достаточно обученная команда, и когда мы начинали позволять ей играть, она начинала этим пользоваться. В плане грубости я подсказал своему коллеге, чтобы это убрали. Все-таки у нас контрольный матч, и не хотелось лишних травм, — сказал Черчесов.

«Борьба есть борьба, в футболе без нее не бывает. Но грубость надо было убрать. Стало спокойнее», — добавил он.

8 июня сборная России проведет матч с командой Сан-Марино в рамках квалификации чемпионата Европы. «Не могу сказать, что состав на “Чертаново” и сборную Сан-Марино будет одинаковым, хотя бы потому, что Газинский получил травму. Надеюсь, у него ничего серьезного», — сказал Черчесов.

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