Игра Дзюбы произвела впечатление на футболиста «Чертаново»
НОВОГОРСК, 3 июня — РИА Новости, Василий
НОВОГОРСК, 3 июня — РИА Новости, Василий
В понедельник сборная России в Новогорске со счетом 6:0 обыграла команду Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» в контрольной встрече.
«Мы сыграли с четвертьфиналистами чемпионата мира, играть против них было приятно. Думаю, всем ребятам этот матч запомнится надолго. Впечатляет, как играет, например, Артем Дзюба. В целом вся сборная впечатляет — играли очень быстро. И нам действительно было очень тяжело», — сказал Сарвели.
Он также прокомментировал нереализованный пенальти — мяч отбил Гилерме. «Хотел попасть в угол, но Гилерме хорошо сложился. Пенальти — лотерея, в следующий раз забью», — сказал Сарвели.