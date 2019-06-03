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19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игра Дзюбы произвела впечатление на футболиста «Чертаново»

НОВОГОРСК, 3 июня — РИА Новости, Василий Конов-мл. Игра нападающего сборной России Артема Дзюбы, как и в целом действия национальной команды, впечатляют, заявил журналистам футболист «Чертаново» Владислав Сарвели.

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В понедельник сборная России в Новогорске со счетом 6:0 обыграла команду Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» в контрольной встрече.

«Мы сыграли с четвертьфиналистами чемпионата мира, играть против них было приятно. Думаю, всем ребятам этот матч запомнится надолго. Впечатляет, как играет, например, Артем Дзюба. В целом вся сборная впечатляет — играли очень быстро. И нам действительно было очень тяжело», — сказал Сарвели.

Он также прокомментировал нереализованный пенальти — мяч отбил Гилерме. «Хотел попасть в угол, но Гилерме хорошо сложился. Пенальти — лотерея, в следующий раз забью», — сказал Сарвели.

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