Игра Дзюбы произвела впечатление на футболиста «Чертаново»

«Мы сыграли с четвертьфиналистами чемпионата мира, играть против них было приятно. Думаю, всем ребятам этот матч запомнится надолго. Впечатляет, как играет, например, Артем Дзюба. В целом вся сборная впечатляет — играли очень быстро. И нам действительно было очень тяжело», — сказал Сарвели.