Футболист Газинский пропустит матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник во время контрольного матча против московского клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» (6:0) Газинский получил травму и был заменен. Позднее ему было диагностировано повреждение левого плечевого сустава.

«После полученной в контрольном матче с “Чертаново” травмы сегодня вечером игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча», — говорится в сообщении.

Дальнейшее лечение Газинский будет проходить в расположении своего клуба.