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3 июня, источник: ТАСС

Футболист Газинский пропустит матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра

ТАСС, 3 июня. Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский во вторник покинет расположение сборной России и не примет участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник во время контрольного матча против московского клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» (6:0) Газинский получил травму и был заменен. Позднее ему было диагностировано повреждение левого плечевого сустава.

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«После полученной в контрольном матче с “Чертаново” травмы сегодня вечером игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча», — говорится в сообщении.

Дальнейшее лечение Газинский будет проходить в расположении своего клуба.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, с киприотами россияне сыграют 11 июня в Нижнем Новгороде.

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