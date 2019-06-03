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3 июня, источник: Спорт-Экспресс

Черчесов разозлился только один раз

Об атмосфере необычного матча сборной России — в зарисовках корреспондента «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

У топографических кретинов счастье. После чемпионата мира логистика в Новогорске стала проще. Раньше, по требованиям безопасности ФИФА, путь от проходной до тренировочного поля занимал минут 10 по кривым тропам в обход всего учебно-тренировочного центра. Сейчас пускают напрямик — три минуты, и ты на небольшом залитом солнце пятачке, посреди уютной футбольной тусовки. Каждая тренировка сборной — праздник. А первый летний контрольный матч — тем более.

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Плечом к плечу здесь стоят Никита Симонян и Александр Алаев, Станислав Черчесов и Артем Дзюба, Гинтарас Стауче и Эдуард Безуглов, Сергей Анохин и какая-то красавица. Разговоры ленивые, полушутливые, но, очевидно, футбольные.

Вот вижу высоченную фигуру Романа Орещука. Новый спортивный директор «Динамо» в твидовом пиджаке бордовых оттенков высматривает в толпе игроков сборной тезку Нойштедтера. С таким ростом поиски идут недолго. Увидев, не скрывает радости.

— Рома!

Перекидываются парой слов, договариваются встретиться позже, обнимаются. Информация о скором переходе Нойштедтера в «Динамо» обретает хорошую визуальную поддержку.

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Сборная не скрывает игривого настроения. Вроде бы спарринг, но все понимают разницу в классе. Кажется, такую игру даже Черчесов согласится назвать товарищеской, а не контрольной. Перед стартовым свистком футболисты национальной команды и ФК «Чертаново» вперемежку фотографируются — будто сейчас начнется веселый корпоративный турнир.

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Впрочем, через пару жестких стыков веселость пропадает. Когда после столкновения на угловом с поля уносят Газинского, Черчесов хмурится. А после атаки на Лунева тренер сборной идет в атаку: нельзя ли полегче? Это был единственный раз, когда Станислав Саламович по-настоящему разозлился. Коллега Осинькин во всему отнесся философски.

— Мы не хотели никаких травм, — сказал тренер после матча. — Играли как могли. Разговор был, чтобы грань соблюдали. Кроме этих двух эпизодов и вспомнить нечего. Желаю сборной шести очков в двух отборочных матчах!

Как бы там ни было, футболисты «Чертаново» вышли на поле с особым настроем, и это бросалось в глаза: волновались и суетились (отсюда — фолы и плохо исполненный пенальти, который намертво взял Гильерме). Что-то осмысленное у чертановцев стало получаться в середине второго тайма, когда счет уже был неприличным, а Черчесов провел уже несколько масштабных рокировок.

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Номинально стартовый состав, пожалуй, проявил себя лучше всего. В начале первого тайма «Чертаново» оказалось заперто на своей половине. Хотя и новички выглядели на таком фоне ярко — достаточно сказать, что все шесть мячей забили разные люди.

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Но едва ли кто-то из представителей «Чертаново» сильно расстроился. Как сказал Осинькин, ребята такой матч запомнят на всю жизнь. А клуб, надо отдать ему должное, выжал максимум медиа-возможностей из такого спарринга. Пресс-атташе Сергей Дерябкин без стеснения подводил к камерам игроков — где-то между выступлениями Черчесова и Зобнина. И сам потом задавал вопросы о своих чертановцах — так, чтобы везде еще раз прозвучало название этого необычного и яркого клуба.

Кстати, главная звезда, юный Сергей Пиняев тоже приехал в Новогорск. К сожалению, в заявку не вошел. Но с Головиным сфотографировался (или Головин с ним?). В соцсетях национальной команды снимок опубликован с такой подписью: «Наше настоящее и будущее».

Будем надеяться, что и 6:0 станут для сборной будущим — причем, самым ближайшим. ​.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры — 19.00, время московское), 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).
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