Черчесов разозлился только один раз
Об атмосфере необычного матча сборной России — в зарисовках корреспондента «СЭ».
Об атмосфере необычного матча сборной России — в зарисовках корреспондента «СЭ».
У топографических кретинов счастье. После чемпионата мира логистика в Новогорске стала проще. Раньше, по требованиям безопасности ФИФА, путь от проходной до тренировочного поля занимал минут 10 по кривым тропам в обход всего
Плечом к плечу здесь стоят Никита Симонян и Александр Алаев, Станислав Черчесов и Артем Дзюба, Гинтарас Стауче и Эдуард Безуглов, Сергей Анохин и
Вот вижу высоченную фигуру Романа Орещука. Новый спортивный директор «Динамо» в твидовом пиджаке бордовых оттенков высматривает в толпе игроков сборной тезку Нойштедтера. С таким ростом поиски идут недолго. Увидев, не скрывает радости.
— Рома!
Перекидываются парой слов, договариваются встретиться позже, обнимаются. Информация о скором переходе Нойштедтера в «Динамо» обретает хорошую визуальную поддержку.
Сборная не скрывает игривого настроения. Вроде бы спарринг, но все понимают разницу в классе. Кажется, такую игру даже Черчесов согласится назвать товарищеской, а не контрольной. Перед стартовым свистком футболисты национальной команды и ФК «Чертаново» вперемежку фотографируются — будто сейчас начнется веселый корпоративный турнир.
Впрочем, через пару жестких стыков веселость пропадает. Когда после столкновения на угловом с поля уносят Газинского, Черчесов хмурится. А после атаки на Лунева тренер сборной идет в атаку: нельзя ли полегче? Это был единственный раз, когда Станислав Саламович
— Мы не хотели никаких травм, — сказал тренер после матча. — Играли как могли. Разговор был, чтобы грань соблюдали. Кроме этих двух эпизодов и вспомнить нечего. Желаю сборной шести очков в двух отборочных матчах!
Как бы там ни было, футболисты «Чертаново» вышли на поле с особым настроем, и это бросалось в глаза: волновались и суетились (отсюда — фолы и плохо исполненный пенальти, который намертво взял Гильерме).
Номинально стартовый состав, пожалуй, проявил себя лучше всего. В начале первого тайма «Чертаново» оказалось заперто на своей половине. Хотя и новички выглядели на таком фоне ярко — достаточно сказать, что все шесть мячей забили разные люди.
Но едва ли
Кстати, главная звезда, юный Сергей Пиняев тоже приехал в Новогорск. К сожалению, в заявку не вошел. Но с Головиным сфотографировался (или Головин с ним?). В соцсетях национальной команды снимок опубликован с такой подписью: «Наше настоящее и будущее».
Будем надеяться, что и 6:0 станут для сборной будущим — причем, самым ближайшим. .