Полиция вручила Неймару повестку в суд и конфискует его телефон
Полиция вручила повестку в суд нападающему сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймару.
Полиция вручила повестку в суд нападающему сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймару.
Он обвиняется в изнасиловании, совершённом 15 мая в парижском отеле.
Полицейские провели на базе национальной команды 45 минут в ожидании, когда Неймар подпишет бумагу, подтверждающую, что он даст показания 7 июня.
Бразильской конфедерации футбола удалось договориться, что он сделает это на следующей неделе после товарищеских матчей сборной.
Также полиция конфискует телефон Неймара, который опубликовал интимные изображения девушки, обвинившей его в изнасиловании.
Ранее сообщалось, что девушка, которая утверждает, что футболист изнасиловал её, подала заявление в полицейский участок в
Источник: Globo Esporte