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09:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Колумбии разгромила Панаму в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии на своем поле нанесли поражение команде Панамы в товарищеском матче.

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Источник: Reuters

Встреча в Боготе завершилась победой колумбийцев со счетом 3:0. Голы забили Вильям Тесильо (6-я минута), Луис Муриэль (38) и Радамель Фалькао (45, с пенальти).

Сборная Колумбии готовится к выступлению на Кубке Америки, который стартует 14 июня в Бразилии.

Колумбия
3:0
Первый тайм: 3:0
Панама
Футбол, Товарищеские матчи, 4.06.2019, 01:00 (МСК UTC+3)El Campin
Главные тренеры
Карлуш КейрошХулио Дели Вальдес
Голы
Вильям Тесильо6′
Луис Муриэль38′
Радамель Фалькао45′
Составы команд
2Кристиан Сапата
12Хосе Кальдерон
6Вильям Тесильо
4Фидель Эскобар
21Джон Лукуми
6Адальберто Карраскилья
5Вильмар Барриос
7Хосе Луис Родригес
8Эдвин Кардона
18Абдьель Арройо
1Давид Оспина
77′
5Хан Карлос Варгас
66′
22Альваро Монтеро
19Хосе Фахардо
4Сантьяго Ариас
60′
13Адольфо Мачадо
78′
3Стефан Медина
2Эдгар Гондола
11Хуан Куадрадо
45′
15Эрик Дэйвис
56′
16Джефферсон Лерма
3Кевин Гальван
9Радамель Фалькао
45′
11Армандо Купер
45′
7Дуван Сапата
10Маркос Санчес
19Луис Муриэль
45′
9Габриэль Торрес
56′
14Луис Диас
17Сезар Блэкмен
20Роджер Мартинес
65′
16Роландо Блэкберн
45′
10Хамес Родригес
14Валентин Пиментель
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)5
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
16Фолы15
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЛуис Кирос(Эквадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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