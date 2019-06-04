Сборная Колумбии разгромила Панаму в товарищеском матче
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии на своем поле нанесли поражение команде Панамы в товарищеском матче.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии на своем поле нанесли поражение команде Панамы в товарищеском матче.
Встреча в Боготе завершилась победой колумбийцев со счетом 3:0. Голы забили Вильям Тесильо (6-я минута), Луис Муриэль (38) и Радамель Фалькао (45, с пенальти).
Сборная Колумбии готовится к выступлению на Кубке Америки, который стартует 14 июня в Бразилии.
|Карлуш Кейрош
|Хулио Дели Вальдес
|Вильям Тесильо
|6′
|Луис Муриэль
|38′
|Радамель Фалькао
|45′
|2
|Кристиан Сапата
|12
|Хосе Кальдерон
|6
|Вильям Тесильо
|4
|Фидель Эскобар
|21
|Джон Лукуми
|6
|Адальберто Карраскилья
|5
|Вильмар Барриос
|7
|Хосе Луис Родригес
|8
|Эдвин Кардона
|18
|Абдьель Арройо
|1
|Давид Оспина
77′
|5
|Хан Карлос Варгас
66′
|22
|Альваро Монтеро
|19
|Хосе Фахардо
|4
|Сантьяго Ариас
60′
|13
|Адольфо Мачадо
78′
|3
|Стефан Медина
|2
|Эдгар Гондола
|11
|Хуан Куадрадо
45′
|15
|Эрик Дэйвис
56′
|16
|Джефферсон Лерма
|3
|Кевин Гальван
|9
|Радамель Фалькао
45′
|11
|Армандо Купер
45′
|7
|Дуван Сапата
|10
|Маркос Санчес
|19
|Луис Муриэль
45′
|9
|Габриэль Торрес
56′
|14
|Луис Диас
|17
|Сезар Блэкмен
|20
|Роджер Мартинес
65′
|16
|Роландо Блэкберн
45′
|10
|Хамес Родригес
|14
|Валентин Пиментель
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Луис Кирос(Эквадор)