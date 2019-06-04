Китай примет Кубок Азии по футболу в 2023 году

Источник: Reuters

Китай второй раз примет Кубок Азии, впервые он прошел на территории страны в 2004 году.

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«Позвольте мне первым поздравить Китайскую Народную Республику и Китайскую футбольную ассоциацию с этим событием, — сказал президент AFC Салман бин Ибрагим аль-Халифа, слова которого приводит пресс-служба организации. — Это важный момент для футбола в Азии и за ее пределами, это шанс раскрыть потенциал самой густонаселенной страны мира».

«Проведение Кубка Азии предоставит Китаю отличные условия и инфраструктуру для проведения футбольных турниров. Послужит источником вдохновения для десятков миллионов детей. Кубок Азии может стать стартовой площадкой для великих китайских футбольных команд будущего», — добавил глава AFC.

Китай намерен построить новые стадионы в девяти из 12 принимающих городов.