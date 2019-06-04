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14:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Обвинившая Неймара в изнасиловании отпугнула адвокатов

Девушка, обвинившая бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, лишилась помощи юридической компании «Фернандес и Абреу». Об этом сообщает Globo.

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Юристы пообщались с предполагаемой жертвой и обнаружили нестыковки в ее показаниях.

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Ранее заявлявшая об изнасиловании девушка отметила, что связь с 27-летним бразильцем была по обоюдному согласию, но в процессе он начал применять силу и ударил ее. «Фернандес и Абреу» расторгла контракт с девушкой, однако ей удалось нанять новых адвокатов.

Об обвинении в адрес футболиста сборной Бразилии стало известно 2 июня. Девушка обратилась в полицию, указав, что Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие переписки Неймара и девушки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с девушкой, после чего на него было заведено уголовное дело в Бразилии.

По информации France Football, Неймар входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Он известен по выступлениям за «Сантос» и «Барселону».

Неймар перешел в наступление, выложив в Сеть личную переписку с обвинительницей
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3 июня© Ньюстюб
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