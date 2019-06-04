Тренер сборной Бразилии прокомментировал ситуацию с Неймаром

«Прежде всего, я осознаю важность этой темы, ее реальный масштаб. Это личная тема. Думаю, у людей будет время изучить факты. Но пока я не позволю себе судить. Все, что я могу сказать это то, что за три года совместной дискуссии на личные темы с Неймаром, он всегда был лояльным и правдивым.

В данный момент я не могу дать комментарий или как-то пересечь черту. Мне нудно сосредоточиться на подготовке команды. Безусловно, я понимаю ваши мотивы. Вам нужно получить информацию для вынесения её на обсуждение. А я хочу, чтобы вы поняли меня. У меня матч с Катаром. Если я буду что-то выяснять или делать какие-то предположения, это отнимет всю мою энергию. Да, у меня было два разговора с Неймаром, но оба они были на личные темы. Мы говорили о капитанской повязке, о важности быть сосредоточенным на работе. Технически он незаменим для Бразилии. Но его можно заменить. У нас нет незаменимых, — цитируют бразильского наставника Goal.