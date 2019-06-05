Бразильская конфедерация не отстранит Неймара от участия в Кубке Америки по футболу

«Мы не рассматриваем вариант того, чтобы в составе сборной на Кубке Америки не было Неймара. Мы полностью уверены в нем, знаем его как человека, как игрока, не сомневаемся, что в скорейшем времени все прояснится», — сказал он в интервью порталу Globoesporte.
Кабокло также выразил уверенность в том, что негативный информационный фон вокруг 27-летнего форварда не повлияет на отношение болельщиков к нему, он также анонсировал появление нападающего на поле в матче открытия первенства 14 июня в
Обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес атлета выразили также фирмы, с которыми у футболиста заключены рекламные контракты. В частности, как удалось выяснить газете «Фолья ди Сан-Паулу», свои заявления уже сделали Mastercard, Nike и Red Bull.
Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города
2 июня Неймар опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором категорически отверг обвинения, заявив, что стал жертвой мошенников, вымогающих деньги. В опровержение обвинений в преступлении он также выложил в сеть свою личную переписку с женщиной. Среди прочего в ней содержатся пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела. Впоследствии администрация социальной сети удалила видеоролик, посчитав, что он «нарушает пользовательское соглашение».
Публикация стала поводом для предъявления Неймару второго обвинения — публикация «интимных фото без согласия, запечатленного на них лица». Наказание за нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса Бразилии предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 5 лет. В рамках расследования полиция затребует экспертизу содержания сотовых телефонов обеих сторон.
Кроме того, адвокат предполагаемой жертвы отказался от работы с ней, обвинив ее в лукавстве и отметив, что изначально речь шла только об обвинении в грубом обращении. Он также категорически отверг обвинения отца футболиста в вымогательстве. Новый адвокат девушки поддерживает ее версию об изнасиловании.
В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в
В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. В составе клуба из столицы Франции нападающий дважды стал чемпионом страны, а также по одному разу выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.