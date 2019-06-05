Бразильская конфедерация не отстранит Неймара от участия в Кубке Америки по футболу

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«Мы не рассматриваем вариант того, чтобы в составе сборной на Кубке Америки не было Неймара. Мы полностью уверены в нем, знаем его как человека, как игрока, не сомневаемся, что в скорейшем времени все прояснится», — сказал он в интервью порталу Globoesporte.

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Кабокло также выразил уверенность в том, что негативный информационный фон вокруг 27-летнего форварда не повлияет на отношение болельщиков к нему, он также анонсировал появление нападающего на поле в матче открытия первенства 14 июня в Сан-Паулу против сборной Боливии. По словам спортивного функционера, причиной обращения CBF к полиции с просьбой о переносе даты дачи показаний Неймаром стал график команды, которой до начала первенства предстоит провести две товарищеские встречи со сборными Катара и Гондураса в Бразилиа и Порту-Алегри соответственно. Вместе с тем, он заверил, что и CBF и сам игрок заинтересованы в скорейшем завершении следственных действий.

Обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес атлета выразили также фирмы, с которыми у футболиста заключены рекламные контракты. В частности, как удалось выяснить газете «Фолья ди Сан-Паулу», свои заявления уже сделали Mastercard, Nike и Red Bull.

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля на шести стадионах в Бразилии.

Обвинения против Неймара

Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, имя которой не называется, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым познакомилась в социальной сети Instagram. Затем женщина вернулась в Бразилию, однако до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Неймар умеет отдыхать

2 июня Неймар опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором категорически отверг обвинения, заявив, что стал жертвой мошенников, вымогающих деньги. В опровержение обвинений в преступлении он также выложил в сеть свою личную переписку с женщиной. Среди прочего в ней содержатся пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела. Впоследствии администрация социальной сети удалила видеоролик, посчитав, что он «нарушает пользовательское соглашение».

Публикация стала поводом для предъявления Неймару второго обвинения — публикация «интимных фото без согласия, запечатленного на них лица». Наказание за нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса Бразилии предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 5 лет. В рамках расследования полиция затребует экспертизу содержания сотовых телефонов обеих сторон.

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Кроме того, адвокат предполагаемой жертвы отказался от работы с ней, обвинив ее в лукавстве и отметив, что изначально речь шла только об обвинении в грубом обращении. Он также категорически отверг обвинения отца футболиста в вымогательстве. Новый адвокат девушки поддерживает ее версию об изнасиловании.

Спортивные достижения Неймара

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряным призером Игр 2012 года в Лондоне, а также обладателем Кубка конфедераций (2013), всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отметился 60 голами. Неймар выступал за испанскую «Барселону» с 2013-го по 2017-й, став в ее составе двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.